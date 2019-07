Asaja contesta a Acor: «Si quiere molturar su remolacha en La Bañeza, que se ponga a la cola» Campos de remolacha. Este sindicato agrario recuerda que la cooperativa Acor no es firmante del Acuerdo Marco Interprofesional, «por lo tanto su propuesta tiene un mal encaje en la relación actualmente existe entre productores y la industria» LEONOTICIAS León Jueves, 25 julio 2019, 11:06

La organización agraria Asaja recuerda a la cooperativa Acor y a la empresa AB Azucarera que la molturación a maquila de la remolacha contratada por ACOR en la fábrica de AB Azucarera en La Bañeza, anunciada en la prensa local por el presidente de la cooperativa Justino Medrano, no está contemplada en el Acuerdo Marco Interprofesional vigente, por lo tanto carece de marco reglamentario. En este contexto, este sindicato agrario exigirá que la recepción de la remolacha que produzcan las 1.236 hectáreas contratadas por Acor en la provincia de León, se efectúe de forma que no interfiera en el funcionamiento de las entregas de los productores contratantes con AB Azucarera para la fábrica de La Bañeza, lo que implica que la recepción de la remolacha de ese colectivo se haga agrupada al final de la campaña.

Asaja recuerda que la cooperativa Acor no es firmante del Acuerdo Marco Interprofesional Remolachero, y que no lo es porque nunca le ha interesado serlo, por lo tanto su propuesta tiene un mal encaje en la relación contractual que actualmente existe entre los productores de remolacha y la industria azucarera. Otra cosa es llevar esta propuesta a la próxima campaña en la que el Acuerdo Marco Interprofesional dejará de estar vigente y las relaciones comerciales se regirán por uno nuevo que no ha empezado a negociarse.

Por otra parte, la molturación a maquila, en un sector tan regulado y sensible como es el del azúcar, puede ser una práctica que requiera el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.