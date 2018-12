Apoyo unánime del pleno de la Junta al «rentable» sector remolachero azucarero ante la crisis de los precios Instante del pleno de las Cortes. / Cacho Los grupos piden que se cumplan los reglamentos europeos para recuperar la estabilidad y que se establezca una estrategia conjunta desde el diálogo de todas las partes ICAL Miércoles, 19 diciembre 2018, 11:28

El pleno de las Cortes cerró filas este miércoles, de nuevo, con el «rentable» sector remolachero azucarero de Castilla y León para que se tomen medidas desde la Unión Europea y se establezca una estrategia conjunta desde el diálogo de todas las partes ante la crisis de los precios, de manera que los agricultores no abandonen un cultivo estratégico que fija población por la falta de rentabilidad.

Fue el 'popular' Óscar Reguera quien presentó en el hemiciclo el contenido de la proposición no de ley, firmada por todos los grupos, en la que recordó que la supresión de cuotas y la evolución del mercado ha llevado a pérdidas en el sector y se preguntó si se trata de una crisis permanente o pasajera, para convenir en que «parece que será coyuntural».

Reguera se preguntó también si el sector tiene futuro sin cuotas, para responder que sí «por un sinfín de motivos», y recalcó la necesidad de que la Unión Europea tome medidas para estabilizar el mercado y por implicar a todos en el diálogo para que el sector sea sostenible. «Hay que establecer una estrategia sostenible», remarcó.

En la misma línea, el socialista Lorenzo Tomás Gallego defendió que se trata de un cultivo fundamental para Castilla y León y advirtió del impacto para la población que tendría el abandono de este cultivo por la caída de precios. «Sería un punto de inflexión negativo, los que abandonan siembran patata o maíz», indicó.

Félix Díez (Podemos) expresó el compromiso de su grupo con este sector y culpó a la liberalilización de precios de la presente situación por lo que solicitó que se vuelva a establecer una regulación. «Hay que volver a la sensatez y garantizar el cultivo a precios justos», sostuvo.

«Nadie dijo que iba a ser fácil con la desaparición de las cuotas, pues se trata de un cultivo muy exigente, es el esqueleto del regadío, el más profesionalizado, el que abandona no vuelve», argumentó David Castaño (Ciudadanos). «Es cierto que la situación es dolorosa, Azucarera ha perdido 70 millones en dos años», aseveró, para incidir en que «no deben pagar el pato los agricultores. «Nos gustaría que se llegará al mayor acuerdo posible entre las partes», añadió.

Al consenso y a aunar esfuerzos entre las partes para que los agricultores mantengan la siembra de este cultivo apeló el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, quien defendió un acuerdo, aunque sea «de mínimos», si bien señaló que no se puede «imponer»desde la administración. «La proposición no de ley plantea un escenario menos pesimista ante una situación que no se sabe si será coyuntural o estructural», remató.

Recuperar la estabilidad

En la propuesta de resolución se insta al Gobierno central a que solicite a la Comisión Europea que tome todas las medidas previstas en el Reglamento del Parlamento Europeo y en el resto de reglamentación de apoyo al sector, que contribuyan a reducir la oferta de azúcar en el mercado interior y permitan recuperar la estabilidad en el sector. Además, analizar la situación con todos los afectados, remolacheros e industria, para establecer una estrategia conjunta desde el diálogo y la colaboración para conseguir la sostenibilidad productiva del sector.

En la propuesta de resolución se insta al Gobierno central a que solicite a la Comisión Europea que tome todas las medidas previstas en el Reglamento del Parlamento Europeo y en el resto de reglamentación de apoyo al sector, que contribuyan a reducir la oferta de azúcar en el mercado interior y permitan recuperar la estabilidad en el sector. Además, analizar la situación con todos los afectados, remolacheros e industria, para establecer una estrategia conjunta desde el diálogo y la colaboración para conseguir la sostenibilidad productiva del sector.

En los antecedentes de la iniciativa, se recuerda que la supresión de las cuotas supuso un aumento de la superficie cultivada de remolacha azucarera en Europa y en España, pero en la campaña 2018-2019 se prevé un descenso a lo que se une la coyuntura mundial, en especial Brasil, que ha derivado en una caída de precios del azúcar, que afecta al precio medio en la Unión Europea de 350 euros tonelada, lo que implica que el sector se tiene que adaptar a la nueva coyuntura.

Por otro lado, se recuerda que la empresa Azucarera Iberia, propietaria de tres de las cuatro fábricas existentes en Castilla y León, ha anunciado un cambio de modelo en la contratación de la siembra de remolacha para la campaña 2019-2020 (a partir de febrero de 2019), lo que se traducirá en la reducción del precio pagada a los productores, de esa manera se suprimen los complementos valorados en seis euros por tonelada. Así, se referencia el complemento al mayor o menor precio de la remolacha en el mercado.