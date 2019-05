Imagen del equipo de More Than Hosting, una novedosa e interesante apuesta. Los tres portales web, desarrollados por la consultora More Than Hosting, permiten al usuario disponer de todo lo necesario en la compraventa de maquinaria y recambios nuevos y usados | MTH ofrece además el servicio Web Integral, con desarrollo de páginas web, la gestión de dominios, alojamiento y correos electrónicos a las empresas del sector a nivel nacional LEONOTICIAS León Jueves, 16 mayo 2019, 18:33

'Agromaquinaria', 'agriocasión' y 'agrorecambio', tres pilares para el asesoramiento más eficiente en el mundo agropecuario. Los tres portales web, desarrollados por la consultora More Than Hosting, permiten al usuario disponer de todo lo necesario en la compraventa de maquinaria y recambios nuevos y usados. MTH ofrece además el servicio Web Integral, con desarrollo de páginas web, la gestión de dominios, alojamiento y correos electrónicos a las empresas del sector a nivel nacional.

Juan Carlos de la Riva, director comercial de MTH, radiografía junto a su equipo las fortalezas de esta empresa del sector.

¿Qué es MTH y qué hace?

MTH son las siglas de More Than Hosting, y somos una empresa de consultoría, especializada en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información al sector agrícola, ofreciendo servicios digitales al sector de la maquinaria agrícola en España, esto significa que cubrimos la mayor parte de necesidades digitales para estas empresas.

¿Cuánto tiempo lleva con la empresa?

Aunque somos una empresa joven, la experiencia del equipo, en este sector, es dilatada, ya que llevamos varios años trabajando en empresas con el mismo perfil de cliente y usuario. Eso, nos permite tener un amplio conocimiento de las necesidades que tienen las empresas en el ámbito digital, por lo que tratamos de asesorarlas de la manera más eficiente posible e intentamos descargarles de todo lo relacionado con la presencia y promoción digital de la empresa, que ya bastante labor tienen con la venta de maquinaria, taller, recambios, entre otros.

¿Qué servicios ofrecen a las empresas?

En la actualidad, tenemos varias líneas de actuación, que se aglutinan en dos apartados, la promoción de las empresas y su maquinaria y el servicio Web Integral, con desarrollo de páginas web con la gestión de dominios, alojamiento y correos electrónicos.

Para el apartado de promoción de las empresas y su maquinaria, ofrecemos nuestros portales, www.agromaquinaria.es, para maquinaria agrícola nueva, fabricantes y distribuidores, y www.agriocasion.com, para maquinaria de ocasión, generalmente distribuidores, como vínculo de enlace entre estas empresas y los usuarios de los mismos, donde las empresas presentan su maquinaria, nueva o usada, y los agricultores y/o ganaderos, obtienen, de una forma sencilla e intuitiva, la información u oferta de la maquinaria que sea de su interés. El tercer portal que completa el círculo es nuestra plataforma de recambios agrícolas, www.agrorecambio.com, donde, como su nombre indica, se promocionan recambios agrícolas que presentan nuestras empresas clientes.

En el Servicio Web Integral, tenemos varias opciones, como es el diseño y desarrollo de páginas web personalizadas sin utilización de plantillas, algo común hoy en día, especializadas para el sector, y que, gracias a los años de experiencia, podemos ayudar a las empresas a presentar la mejor imagen y que la gestión de su web sea lo más sencilla posible para facilitar su gestión interna y la navegación del usuario, ya que, en algunas ocasiones, adolecen de los conocimientos informáticos que requieren algunas páginas web. También realizamos desarrollos de tiendas Online, alojamiento web profesional, Antispam, Antivirus, soporte técnico, etc.

Dentro también del SWI, ofrecemos a nuestros clientes los servicios de Diseño Gráfico, con la creación de logotipo de empresa, material corporativo, diseño de banners, diseño editorial, roll-up, cartelería, etc.

Otro rubro importante en el Marketing Online que engloba la gestión de Redes Sociales y las diferentes campañas para su empresa, campañas de SEO y SEM, campañas de mailing, de SMS, creación de contenidos, etc.

¿Cómo se gestionan todas las empresas?

Hay varias formas de gestionar y presentar nuestro proyecto a las empresas del sector:

Telefónicamente: nos mantenemos en constante comunicación con los responsables de las empresas, ofreciéndoles nuestros servicios y como paso previo a la visita presencial

Visitas presenciales: a lo largo del año, hacemos visitas a las diferentes zonas geográficas de la península visitando a las empresas presentando nuestra empresa

Ferias Agrícolas: en la actualidad acudimos a muchas de las Ferias Agrícolas que hay en España, incluso dentro de nuestras plataformas, promocionamos las ferias logrando un mayor número de visitantes a las mismas, como puede ser la Feria Agraria en Valladolid, Fima en Zaragoza, Expoliva en Jaén, Demoagro, y es ahí, donde hablamos con los responsables de las empresas expositores para presentar nuestro proyecto.

El éxito de nuestra empresa se basa mayormente en un trato personalizado, donde analizamos las necesidades de cada empresa y proponemos las mejores soluciones para una mayor y más eficiente penetración de su maquinaria en el mercado. Actualmente, gestionamos muchas de las grandes marcas existentes en el mercado de la maquinaria agrícola, la web corporativa de los concesionarios de SDF (Same, Deutz-Fahr y Lamborghini), la web corporativa de los concesionarios de New Holland, las redes sociales de Claas Ibérica España y Claas Ibérica Portugal, así como desarrollo web y/o promoción de la maquinaria de muchos fabricantes locales, nacionales e internacionales, Anibal Reyma, Hibema, Horpiso, Gaher Metalic, Agarín, Moresil, Kubota, Lemken, Maschio Gaspardo, etc..

Todos estos servicios se pueden ver en nuestra web corporativa www.mthsl.com