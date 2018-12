El profesor leonés de los tres euros por hora: «Me he hecho 'famoso' por una mala oferta de trabajo »

La crisis económica es un fenómeno del que todo el mundo habla. Desde hace más de diez años estas dos palabras, junto a 'falta de oportunidades', 'coger la maleta' o 'sueldos de mierda' son vocablos que aparecen en conversaciones de bar, comidas familiares o en descansos de una jornada laboral. Los sociólogos apuntan que está será la primera generación que vivirá peor que sus padres.

Esta realidad se pudo ver escenificada y resumida en el tweet del berciano Alberto Ramos en el que reflejaba una conversación en whatsapp que mantenía con una madre interesada en contratar sus servicios como profesor particular. El mensaje se hizo viral después de la respuesta que dio la mujer. «Te puedo ofrecer 3€/hora, sé que no es mucho pero bueno como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco, pues algo es algo».

Esta anécdota ejemplariza la situación de la juventud en la provincia de León. Alberto Ramos es un joven berciano que estudió en Oviedo la carrera de Magisterio para posteriormente realizar un master en Investigación e Innovación Educativa. Ahora ante la falta de oportunidades laborales ha decidió volver a Ponferrada para preparar las oposiciones para maestro de primaria. « Regrese a casa porque aquí me sale más barato, en Ponferrada no tengo que pagar alquiler», afirma este joven a leonoticias.

Esta podía ser la historia de la mayoría de los estudiantes de Magisterio, unos jóvenes que al igual que el resto de universitarios, en su etapa más infantil escucharon aquello de «estudia y no te faltará trabajo».

Como forma de obtener una pequeña 'propina', decidió dar clases particulares, una conocida le comentó que una amiga estaba buscando a alguien para que le diera clases particulares a sus hijos. El resto de la historia ya la conocen, una respuesta que no deja indiferente a nadie. «No le encontraba sentido, no podía entender dar clase a tres niños de edades diferentes por tres euros la hora». Ante esta situación y en el plena era digital sólo existe un método para reivindicar y recibir consuelo, subirlo a las redes sociales. «Lo publique sin ninguna intención de llegar a tanto, pero el mensaje se hizo viral después de que lo retwiteara la presentadora de noticias Cuatro, o el escritor Arturo Pérez Reverte», explica Alberto Ramos, quien asegura que después este tweet «me empezaron a seguir casi 400 seguidores más, me hice famoso por una mala oferta de trabajo».

Particulares a 3 chavales, 3€ la hora y me hace un favor. Con dos cojones. pic.twitter.com/eZ6pWa6DmD — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 6 de diciembre de 2018

«Lo que más me llamó la atención es que utilizara la falta de oportunidades laborales de la juventud para obtener un beneficio», esta reflexión de Ramos esconde a dos personas que tienen una necesidad y en el medio alguien que se beneficia de ellas.

La realidad que dibuja la provincia de León y más concretamente El Bierzo, es una zona que vive del anhelo de épocas pasadas mientras intenta sobrevivir en un presente con un futuro muy incierto. Ante esta situación Alberto Ramos anima a todos sus 'paisanos' a acudir a la manifestación por el futuro de El Bierzo que se celebrará este domingo 16 de diciembre.