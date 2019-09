Ponferrada da luz verde a la propuesta de consenso para inveretir 3,4 millones de los remanentes de 2018 en una veintena de obras

El pleno ordinario celebrado este viernes en Ponferrada ha dado luz verde al expediente del superávit del ejercicio de 2018 en inversiones financieramente sostenibles por importe de 3,4 millones de euros. No hubo sorpresas en la votación ya que los grupos municipales en la oposición habían anunciado su apoyo a la propuesta consensuada con el equipo de gobierno. Un respaldo que todos hicieron patente en la sesión coincidiendo en valorar el diálogo y la voluntad de consenso del tripartito.

Tan solo el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, manifestó sus discrepancias y se abstuvo reprochando la actitud del tripartito con su grupo. «Conmigo no ha habido ningún diálogo ni consenso», indicó el edil lamentando que la propuesta no incluya alguna de las obras que desde su grupo consideran importantes como la eliminación de los pozos negros en zonas urbanizadas de Dehesas y Columbrianos o la mejora de las calles Camino de Matinot o de la carretera de Sanabria «que hace tiempo que no existen», indicó.

Unos reproches que fueron contestados por la portavoz del PP y concejala de Hacienda, Mabel Fernández, quien echo en cara a Carballo la falta de respuesta del PRB a los llamamientos de diálogo. Por contra, agradeció la «voluntad de diálogo» del resto de los grupos de la oposición (PP, USE y Cs) para llegar a un acuerdo respecto a las obras a ejecutar con cargo a remanentes al considerar que es «la mejor manera de avanzar en la gestión». Una actitud que confía que «se mantenga» en lo que resta de legislatura para sacar adelante «muchas obras necesarias», señaló.

Los 3.444.000 euros de los remanentes de 2018 se destinarán a ejecutar una veintena de obras entre las que destaca la segunda fase del plan de accesibilidad del barrio del Temple por 600.000 euros y el paquete de más de 300.000 euros para obras de mejora de calzadas en diferentes calles de la ciudad. La propuesta de inversiones contempla, además, la adquisición de tres autobuses para comenzar a renovar la flota del TUP por 900.000 euro y de un nuevo camión para el servicio de recogida de basuras por 270.000 euros.

1,3 millones para la liquidación de prestaciones del TUP

En la misma sesión, se aprobó con los votos a favor del tipartito y del PRB y la abstención de PP, Cs y USE, el expediente de reconocimiento extrajudicial por importe de 1,3 millones de euros para hacer frente a la liquidación de prestaciones del servicio de Transporte Urbano de Ponferrada (TUP) correspondientes al año 2018.