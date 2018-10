La IGP del pimiento también alerta de la carencia de trabajadores eventuales Peladoras de pimientos del Bierzo. / César Sánchez La IGP del Pimiento asado del Bierzo lamenta la falta de peladoras y augura una buena pero tardía campaña E.JIMÉNEZ Carracedelo Martes, 2 octubre 2018, 20:39

El primero en dar la voz de alerta fue el Consejo Regulador de la DO Bierzo y ahora se suman los sectores del pimiento y de la fruta de la comarca que han visto como el número de trabajadores eventuales se ha reducido muchísimo en la actual campaña. Pedro García, presidente de la IGP del Pimiento Asado del Bierzo explicó hoy lo difícil que les está resultando a las industrias encontrar peladoras. «Las industrias hasta este año teníamos en un listado enorme de mujeres dispuestas a pelar pero este año no lo hay», señaló.

García aseguró que uno de los factores que puede afectar a esta situación es la coincidencia de la recogida de la fruta, el pimiento y la vendimia, y es que «las campañas suelen ser cortas y coincidimos todos los sectores a la vez, con lo cual absorbemos mucha mano de obra», apostilló.

Pero no es el único problema al que se enfrentan, ya que continúan luchando contra los robos pero sobre todo contra el producto fraudulento.«Estamos hasta las narices porque sigue habiendo mucho pimiento fraudulento y se sigue metiendo mucho pimiento que se vende sin etiqueta y sin saber lo que hay dentro del tarro», indicó Pedro García, que no entiende cómo la gente puede comprar pimientos que no se asan con leña de roble -como así lo exige la IGP- y sí con butano.

En cuanto a la campaña, el presidente de la IGP confirmó el retraso en la misma. Y es que si el año pasado por estas alturas llevaban 90.000 kilos de pimiento procesado, en la actualidad está un poco por encima de los 50.000 kilos, aunque esperan que entre esta semana y la próxima haya mucha más cantidad porque «el pimiento está madurando a marchas forzadas». Con ello, esperan alcanzar y superar la cifra de la campaña pasada que fue de 140.000 kilos.

Los pimientos serán de buena calidad pero de un tamaño no demasiado grande «pero que es ideal para transformar y va bien para la industria», concluyó.

Incremento del robo de frutas

Por su parte, el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), José Ángel Bodelón, explicó que en la actual campaña de manzana reineta y pera conferencia han tenido más robos que en las anteriores y lo que no entiende es que mucha gente «salga de paseo y se marche para casa con un par de bolsas de fruta», con los riesgos que esto conlleva ya que «hay un factor ahí en juego que nadie valora y son los plazos de seguridad de los productos fitosanitarios y la inconsciencia de la gente comiendo fruta que no se sabe en qué estado está y alguno se puede llevar algún susto», indicó.

Con respecto a la campaña, Bodelón señaló que se está rematando, aunque será una campaña de recuperación, puesto que los agricultores todavía están sufriendo los daños del año pasado. Por ello, solo piden unos cuantos años «normales» para poder recuperarse, a pesar de que ahora también preocupan otros factores como nuevas enfermedades «que han venido para quedarse» y de las que los productores tienen que ser conscientes.

«Hay que tomar las medidas correctoras necesarias y la administración tiene también que arrimar un poquito más el hombro de lo que lo está haciendo, en ayudas a los daños que se están produciendo y sobre todo en lo que tiene que ver con evitar los daños de las heladas y el granizo», apostilló, a la vez que apeló a la concentración parcelaria que, a su juicio, «es la única manera de agrandar el músculo que necesita el agricultor para hacer frente a unos gastos que están creciendo de año en año y es muy difícil competir con cualquiera».

Imagen de la presentación de las ferias del Pimiento y de la Fruta.

Feria del Pimiento y de la fruta

La sede de los Consejos Reguladores de los productos de calidad del Bierzo acogió, además, la presentación de la octava edición de la Feria del Pimiento y la tercera de la Fruta, que se celebrará el domingo 7 de octubre en el pabellón Dolce Vita del recinto ferial de Carracedelo. Comenzarán a las 12.30 horas y en ellas participarán cinco industrias del pimiento -Prada, El Artesano, Castaña Ribada, Piber y Arroyo Productos Ecológicos-, una decena de agricultores que venderán producto fresco y tres cooperativas de fruta.

Entre las actividades programadas habrá cocina en directo o degustación de pimientos, chorizo y pan horneado en Carracedelo (es necesario comprar un ticket de 4 euros), todo ello a partir de las 6 de la tarde. Además, se entregará un premio en metálico al mejor expositor de pimiento fresco.