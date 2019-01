CB pide la dimisión del teniente de alcalde de Toral por involucrar al ayuntamiento en una fiesta en la que se distribuyó marihuana Ayuntamiento de Toral de los Vados. / Google El grupo municipal anuncia una batería de preguntas en el próximo Pleno para esclarecer los hechos y pedir responsabilidades ELBIERZONOTICIAS Toral de los Vados Miércoles, 16 enero 2019, 13:05

Los representantes de Coalición por El Bierzo en Toral de los Vados, Pedro González y Roberto Amigo, solicitaron este miércoles la dimisión del teniente de alcalde del municipio, Sergio García, por involucrar al Ayuntamiento en la fiesta de fin de año celebrada en la localidad de Ferradillo en la que varias personas resultaron intoxicadas como consecuencia de ingerir un pastel elaborado con marihuana.

En detalle Cuatro intoxicados tras ingerir un pastel de marihuana en la localidad de Ferradillo

En las propias declaraciones públicas de Sergio García, éste reconoce que en esta fiesta colabora el propio Ayuntamiento de Toral, entre otras cosas cediendo un vehículo para la ocasión, y en esas mismas declaraciones ya intenta eludir su responsabilidad cuando asegura que esa colaboración es la que «que se presta a cualquier otro vecino que lo solicita», advirtiendo que este tipo de apoyo es «algo habitual». Declaraciones que entienden que «no hacen sino agravar más la responsabilidad del Ayuntamiento, pues cuesta mucho creer que a cualquier particular que pretende hacer una fiesta se le proporcione un vehículo municipal», señalan

En cualquier caso, desde CB entienden que el teniente de alcalde Sergio García debe dimitir, «porque si, como sospechamos, sabía que se iba a distribuir droga en dicha fiesta debiera haberla paralizado o haber denunciado el hecho. Y si no lo sabía, tenía que haber denunciado igualmente los hechos y a sus responsables una vez que estos se conocieron públicamente, dado que, como el mismo declara, su participación en la fiesta no era a título particular, sino como representante del Ayuntamiento que colaboraba en el evento», recalcan.

Los bercianistas consideran que «si el teniente de alcalde a título particular quiere celebrar una fiesta donde se distribuye droga, allá él», pero piden «que no involucre ni al Ayuntamiento ni a los recursos municipales en un evento que roza claramente la ilegalidad, toda vez que parece que algunos de los intoxicados desconocían que el pastel que se sirvió contenía una concentración excesiva de droga», explicaron.

Así las cosas, Coalición por El Bierzo anuncia por una batería de preguntas en el próximo Pleno municipal con objeto de esclarecer completamente estos hechos tan lamentables y exigir las responsabilidades que correspondan.