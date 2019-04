Un nutrido grupo de militantes del PSOE de Cacabelos se da de baja y se presentará con 'Socialistas por Cacabelos' Sergio Álvarez. El actual alcalde, Sergio Álvarez de Arriba, encabezará las listas de la agrupación de electores LEONOTICIAS León Domingo, 21 abril 2019, 17:56

Tras la baja de un nutrido grupo de militantes del PSOE de Cacabelos, el actual alcalde, Sergio Álvarez de Arriba, encabezará las listas de la agrupación de electores 'Socialistas por Cacabelos'.

«Piensa Cendón que las cosas son como antes, acostumbrado está a mentir, imponer y al todo vale, pero los ciudadanos ya no queremos ese estilo de político y mucho menos los cacabelenses», afirman en un comunicado.

Según el colectivo, al menos un 62% de la militancia se ha dado de baja del PSOE, buscando presentarse por 'Socialistas por Cacabelos.

«Queremos recordarle que no son simples problemas los causados por la provincial, gestora y ahora candidato, sino ruptura y desmembramiento del partido de un pueblo socialista referente en la comarca, pero como jugador de póker no tiene precio, dice en acto público, por supuesto no en Cacabelos, porque de dar la cara no entiende, que han trabajado duramente en esta lista, que no afectará al Municipio y que su candidato será el próximo Alcalde, cuando es sabido por todo el pueblo los tumbos que han dado ustedes estos días», concluyen.