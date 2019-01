'Like a Queen', de The Morgans, elegido Disco del Año por la revista MondoSonoro The Morgans. El grupo berciano ha compuesto un trabajo que va desde su clásico sonido épico a temas bailables con toques electrónicos ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 8 enero 2019, 17:27

El grupo musical berciano The Morgans está de enhorabuena. Su trabajo 'Like a Queen' ha sido elegido como Disco del Año por la revista MondoSonoro (Castilla y León/Galicia). El conjunto de Ponferrada ha causado impacto con esta obra, compuesta por once temas que van desde su clásico sonido épico a temas bailables con toques electrónicos que aseguran un concierto dinámico y potente en pegada y punch y que son producto de tres años de ensayos.

Preproducido por Carlos Hernández Nombela, 'Like a Queen' fue finalmente grabado en Paco Loco Studio en el Puerto de Santa María con el propio productor asturiano a los mandos. El resultado es un álbum valiente, con mucha personalidad e identidad propias.

Las letras de las canciones son un conjunto de historias independientes que intentan reflejar la madurez de la formación. En las composiciones se reflejan tópicos actuales, declaraciones audaces, reflexiones y pensamientos. Con este disco la agrupación de Ponferrada busca lanzar un atrevido manifiesto que no dejará indiferente a nadie.