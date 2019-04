Un grupo de militantes del PSOE de Cacabelos, «decepcionados» con la elección del candidato a la Alcaldía Junior Rodríguez. El colectivo, que asegura representar al 62% de la militancia, no entiende el nombramiento de Junior Rodríguez LEONOTICIAS León Viernes, 19 abril 2019, 20:19

Un grupo de militantes del PSOE de Cacabelos se muestran «tremendamente decepcionados y desilusionados con el anuncio en prensa del candidato a la alcaldía por el PSOE Cacabelense, Junior Rodríguez».

Así, manifiestan que «cualquier candidato sería lícito pero no de esta forma, no siendo elegido, votado, querido ni avalado por su agrupación, sino impuesto a dedazo y dictatorialmente por la gestora y la provincial».

Por otra parte el candidato que fue de 6 en las listas del 2015, «decide ahora trepar a cualquier precio y parece que donde dijo digo ahora dice Diego, pues aunque comenta que afronta este reto con 'mucha ilusión', estos militantes no pueden olvidar los días en que pancarta en mano decía un No es No, a la imposición y antidemocracia de los que ahora lo colocan, pero parece que ahora las ideologías para él no son importantes».

Al grupo, representado por Santiago Enríquez y Verónica López, entiende que son «lamentables» las declaraciones del pesidente de la gestora, Manuel Alfonso, cuando dice que «le prestarán toda la ayuda, cuando siempre han hecho lo contrario en Cacabelos».

Por ultimo quieren dejar claro que «este 62% de los militantes del PSOE, nos vemos obligados a cursar la baja en el partido por incongruentes, dictadores y carentes de principios, aunque llevemos el socialismo en el corazón».