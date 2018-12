Courel apela a la «unidad de acción» en la manifestación del 16D para dejar claro que El Bierzo «no se resigna» Manifestación 'Por el futuro del Bierzo' en Ponferrada en el año 2016. / César Sánchez El presidente del Consejo Comarcal asegura que cederá su espacio en la cabeza de la protesta siempre y cuando «no se trate de engañar a la ciudadanía y aprovechar para lanzar mensajes que no persiguen otro objetivo que arañar unos votos políticos» CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 5 diciembre 2018, 16:33

El presidente del Consejo del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, apeló hoy a la unidad de acción por parte de todas las fuerzas sociales y políticas de la comarca para que la manifestación convocada para el 16 de diciembre en defensa del futuro del Bierzo tenga eco más allá de las fronteras comarcales. «Lo que queremos es precisamente que haya un consenso y una unidad de actuación porque si no estamos unidos todos los agentes de la comarca desde luego no vamos a hacer nada», indicó.

Courel trasladará esta petición a la reunión que celebrará este lunes la Mesa por el Futuro del Bierzo y tiene claro que si hace más de dos años en la última gran movilización que vivió la comarca se consiguió sacar a la calle a unas 3.000 personas entiende que en este caso la situación límite que atraviesa El Bierzo ante el cierre de las minas y de las térmicas de Anllares y Compostilla II el apoyo tiene que ser aún mayor. «Tenemos que ser 40, 50 o 60.000 personas para que se nos oiga», recalcó.

El mandatario comarcal recordó que pese al compromiso del Gobierno central de implicarse en la puesta en valor de alternativas que eviten la pérdida de población en las cuencas mineras «necesitamos una movilización de la sociedad berciana, todos unidos, todos juntos, pidiendo que nadie se olvide de nosotros porque El Bierzo no se resigna a morir».

Campaña en redes sociales

Además, el presidente del Consejo quiso terciar en la campaña promovida en las redes sociales contra la presencia de representantes políticos en la cabeza de la manifestación por el futuro del Bierzo. En este sentido, se mostró dispuesto a ceder su puesto siempre y cuando ninguno las personas que sujeten la pancarta que abrirá la protesta no utilicen su presencia para defender otros intereses.

«Lo que está muy claro es que si se quiere que los políticos no vayamos en la pancarta yo soy el primero que cedo mi puesto a quien quiera sujetarla pero lo que no tenemos que hacer es tratar de engañar a la ciudadanía y aprovechar circunstancias como esta y situaciones serias como las que tenemos para lanzar mensajes que no persiguen otro objetivo que arañar unos votos políticos», concluyó.