El Consejo Comarcal expone los más de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial del Bierzo como «un único polígono» El vicepresidente del Consejo, Ivan Alonso; el director de Keiva Solutions, Diego Fernández; el presidente de la institución, Gerardo Álvarez Courel, y el presidente de Bierzo Pyme, Ángel Rodríguez, durante la presentación de la web. / CÉSAR SÁNCHEZ Una nueva web recoge información sobre los terrenos disponibles en ocho municipios de la comarca D. ÁLVAREZ Ponferrada Jueves, 9 mayo 2019, 19:49

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, presentó hoy la nueva web creada por la institución comarcal que informa sobre el suelo industrial, así como las naves y oficinas disponibles en la comarca. Con esta nueva herramienta, el Consejo aspira a convertir los más de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial disponible en la comarca en «un único polígono industrial», que supere los problemas de «dispersión y escasa dotación» de las infraestructuras ya existentes, según explicó Ángel Rodríguez, presidente de la patronal Bierzo Pyme y principal impulsor de la idea.

Al respecto, la web, cuya dirección es elbierzosueloindustrial.com, pretenda fomentar el desarrollo industrial de la comarca como método para luchar contra el desempleo y la despoblación. En ese sentido, Álvarez Courel destacó que la página es «una herramienta para emprendedores de la comarca» pero también pretende atraer empresas del exterior, mediante la promoción de la situación estratégica de la comarca, por su cercanía con los puertos gallegos y con los nudos logísticos de Villadangos del Páramo (León) y Benavente (Zamora).

Igualmente, la web ofrece información sobre las dimensiones de cada nave, las infraestructuras y servicios existentes en los polígonos o sus principales conexiones a nivel de autovías, además d euna cartografía digital de los distintos espacios. En la confección de la página han colaborado ocho ayuntamientos de la comarca -Bembibre, Cabañas Raras, Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil, Toral de los Vados, Torre del Bierzo y Villafranca del Bierzo-, mientras que Ponferrada no se quiso sumar a la iniciativa, que contó con una partida presupuestaria de 10.000 euros.

Presentación de la nueva web creada por la institución comarcal que informa sobre suelo industrial, naves y oficinas disponibles en la comarca. / CÉSAR SÁNCHEZ

En ese sentido, el presidente de Bierzo Pyme confió en que el próximo gobierno municipal de Ponferrada reconsidere esta postura. «Se trata de hacer Bierzo, con independencia del color o la población», explicó Rodríguez, que definió a la página como una «oficina virtual de captación de empresas». En esa línea, recalcó que este nuevo servicio servirá como herramienta para las distintas cámaras de comercio españolas, así como para asociaciones empresariales de todo el territorio.

Sin embargo, Rodríguez también quiso subrayar que «esta página no es un portal inmobiliario, no pretende vender naves ni parcelas» y matizó que el Consejo Comarcal no llevará a cabo ninguna labor de intermediación, sino que las empresas interesadas entrarán en contacto directamente con los propietarios de los terrenos, sean públicos o privados. Al respecto, el presidente de Bierzo Pyme señaló que una décima parte de los terrenos disponibles corresponden a naves industriales ya construidas, lo que constituye un atractivo por el ahorro que supone para una empresa que decida instalarse en la zona.