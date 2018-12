Ciudadanos acusa a la Junta de usar el cierre de citas del Hospital del Bierzo para ocultar elevadas listas de espera Hospital del Bierzo. / César Sánchez El procurador de Cs, Manuel Mitadiel, pregunta si los dietarios del centro hospitalario berciano para 2019 están ya abiertos ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 21 diciembre 2018, 14:07

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, el leonés Manuel Mitadiel, ha acusado a la Junta de Castilla y León de utilizar el cierre de dietarios para citaciones en el Hospital del Bierzo con el fin de ocultar las elevadas listas de espera de consultas y pruebas médicas.

Mitadiel ha presentado una pregunta para su contestación por escrito ante la Mesa de las Cortes castellano y leonesas en la que reclama saber qué agendas de pruebas y consultas del Hospital berciano no tenían abiertos los dietarios correspondientes a 2019 a fecha de 1 de noviembre de este año y, de ser así, como todo apunta, cuál es el motivo.

El procurador de la formación liberal ha recordado que hace un año preguntó por las agendas de pruebas y consultas del Hospital del Bierzo, puesto que no se habían abierto en noviembre las del año siguiente y la causa de su no apertura. La respuesta fue que no estaban abiertas especialidades como oftalmología, traumatología, urología, radiología, gastroenterología, dermatología y cardiología debido a la carencia de facultativos con el fin de evitar los continuos cambios de fecha de consultas. «Cerrar dietarios no es la forma idónea de programar la actividad asistencial, una práctica que se repite año a año en este centro, sobre todo en esta época del año», ha manifestado Mitadiel. Recuerda el procurador naranja que la falta de profesionales en centros hospitalarios es habitual en este periodo navideño, pero no es una práctica generalizada el cierre de dietarios.

Por ello, «todo parece indicar que la no apertura de dietarios tiene como razón fundamental ocultar la entidad de la demanda de consultas y pruebas pendientes de atender y que las demoras reales no sean conocidas, por tanto, por los ciudadanos», según ha concluido Mitadiel.