Cecale ve «respetable» que Endesa decida no invertir 400 millones en Compostilla al tener fijado el cierre en 2020

La central de Compostilla, que se puso en marcha en 1972, tiene marcado en el calendario la fecha del 30 de junio de 2020 como límite

ICAL Valladolid

Jueves, 15 noviembre 2018, 12:50

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, consideró este jueves que es «respetable» que Endesa decida no invertir 400 millones en la térmica de Compostilla en Cubillos del Sil al tener fijado el cierre en 2020. «Es un Consejo de Administración quien decide que no es rentable adaptarse con una fuerte inversión a la nueva normativa europea de emisiones las centrales térmicas de carbón, ya que se arriesgaría un dinero que no se podrá amortizar, aunque siempre se lamente perder empleo», arguyó.

La central de Compostilla, que se puso en marcha en 1972, tiene marcado en el calendario la fecha del 30 de junio de 2020 como límite impuesto por la multinacional italiana Enel -a la que pertence Endesa- para cesar la producción, después de que los responsables empresariales anunciaran que no acometerían las inversiones necesarias para adaptar las instalaciones a la nueva normativa ambiental. Endesa negó que haya presentado una solicitud formal para el cierre de la central de Compostilla, después de que varias informaciones periodísticas apuntaran que ya había comunicado esta decisión al Ministerio para la Transición Ecológica.

Aparicio se refirió a la situación de la térmica en la firma de un convenio de la patronal con Cermi para impulsar el empleo de personas con discapacidad en empresas, donde habló también de la manifestación de hoy por el futuro de la provincia de León. «Cecale respalda esta movilización y que las administraciones apuesten decididamente por inversiones, que se basen en investigación e innovación, con planes que puedan ayudar a reindustrilizar las zonas leonesas donde cierren empresas», finalizó.