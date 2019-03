Bierzo Aire Limpio lleva a la Asamblea Internacional contra Incineración de Bruselas su oposición al proyecto para quemar residuos en Cosmos Planta de Cementos Cosmos en Toral de los Vados. El colectivo ecologista presenta en el foro de la capital belga la 'Declaración Ponferrada', firmada por más de cien plataformas, que vertebra la unidad de acción global LEONOTICIAS Viernes, 29 marzo 2019, 12:24

La plataforma Bierzo Aire Limpio llevará a la Asamblea Internacional contra la Incineración residuos de Bruselas su oposición a la quema de residuos en la cementera Cosmos de Toral de los Vados. El colectivo participará en el encuentro del Movimiento global que tendrá lugar los próximos días 3 y 4 de abril en el edificio Altiero Spinelli de Bruselas, sede del Parlamento Europeo. La reunión de nivel internacional responde a una invitación de la eurodiputada Marina Albiol y del grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Entre los invitados a la reunión figura una representación de Bierzo Aire Limpio.

En la jornada del miércoles 3, la asamblea de la Coordinadora Internacional debatirá la 'Declaración de Ponferrada contra la Incineración y por el Residuo Cero', manifiesto elaborado en esta ciudad el 12 de octubre de 2018 durante el Encuentro contra la Incineración, y firmado por un centenar de colectivos ciudadanos de toda España. Tras la lectura del manifiesto, al que se prevén nuevas adhesiones, las Plataformas Cívicas expondrán sus respectivos casos, entre ellos el que afecta a la comarca y contra el que los ecologistas han reiterado en numerosas ocasiones su oposición frontal.

La 'Declaración de Ponferrada contra la Incineración y por el Residuo Cero' —firmada por Paul Connett y miles de ciudadanos, médicas, técnicos, profesoras o estudiantes de toda España— considera que «la incineración es una estafa, contribuye al calentamiento global y al cambio climático y es una grave amenaza para la salud pública'. En base a esto, los firmantes exigen a las administraciones «que no concedan más permisos de incineración o coincineración y que desarrollen alternativas para los residuos basadas en la reducción, reutilización, reciclaje y la prohibición de lo no Reciclable, de modo que no conviertan a las cementeras ni a las centrales térmicas en incineradoras de residuos encubiertas».

Consideran, además, que la (co)incineración de residuos «produce compuestos químicos tóxicos: furanos, compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, ftalatos (plastificadores), dioxinas, gases de efecto invernadero y gases ácidos que una vez liberados en la atmósfera pasando a las plantas, animales y personas, produciendo cánceres, disrupciones hormonales, problemas respiratorios y otras enfermedades».

'No' a la incineración de residuos

La Coordinadora Internacional por el Residuo Cero y contra la Incineración y la Coincineración de Residuos está formada por plataformas de diversos países, vinculadas estrechamente en su lucha contra la incineración de residuos. A la asamblea de Bruselas asistirán, además de Bierzo Aire Limpio, la Plataforma Aire Limpio La Hoya de Buñol-Chiva (Valencia), Plataforma Anti Incineración de Montcada (Barcelona), Plataforma Aire Limpio Residuo Cero de Madrid, Plataforma Toledo Aire Limpio, PACIRAL (Plataforma de Andalucía Contra la Incineración de Residuos), Frente de Comunidades Contra la Incineración (México), Citizens Comittee de Volos (Grecia), Ekokrog de Zagorje ob Savi (Eslovenia), Movimiento Cívico Cambiamo Aria de Padua (Italia) y Ecological Movement Kosjeric (Serbia), entre otras, todas ellas de zonas afectadas por instalaciones o proyectos de incineración de neumáticos, basuras y otros residuos altamente tóxicos.

El jueves 4 tendrá lugar una sesión de trabajo sobre 'La coincineración global de residuos en la Unión Europea. El Residuo Cero como solución', presentada por la eurodiputada Marina Albiol, con participación de Jorge Díaz del Castillo, gestión de residuos y materiales secundarios de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE, que hablará sobre 'El nuevo marco legal de la UE en la incineración y el vertido de residuos'; Janek Vahk, de Zero Waste Europe, y Raphael Hanoteau, de Bankwatch, que expondrán la ponencia 'Nuevos desarrollos, finanzas sostenibles y la estrategia climática a largo plazo de la UE'; y la profesora e investigadora mexicana Brisa Violeta Carrasco-Gallegos, que hablará por videoconferencia sobre 'Movimientos sociales contra la incineración de residuos en México y Latinoamérica'.

La jornada finalizará con el debate de conclusiones y propuestas para continuar avanzando en la coordinación global del Movimiento contra la Incineración.