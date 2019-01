La Audiencia archiva la denuncia de la secretaria de Castropodame contra el alcalde por acoso laboral y prevaricación El alcalde de Castropodame, Román Díaz (D), junto al secretario comarcal del PSOE, Gerardo Álvarez Courel (I), durante su comparecencia en la sede del PSOE de Ponferrada. / César Sánchez El regidor anuncia que llevará a los tribunales al portavoz del PP si no se retracta de las acusaciones «falsas, injustas e interesadas» realizadas contra él y el teniente de alcalde en la «campaña de acoso y derribo» CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 16 enero 2019, 17:32

La Audiencia Provincial de León ha archivado de forma definitiva la denuncia de la secretaria del Ayuntamiento de Castropodame contra el alcalde del PSOE, Román Díaz, por acoso laboral y prevaricación administrativa. La decisión judicial se produce tras desestimar el último recurso presentado por la denunciante, según explicó este miércoles el regidor en una comparecencia ante los medios en la sede del PSOE en Ponferrada.

Díaz recordó que el periplo judicial se inició en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ponferrada que decretó el archivo de la denuncia, si bien la funcionaria decidió seguir adelante con los recursos hasta llegar a la Audiencia que finalmente ha cerrado el caso. Asimismo, explicó que la secretaria titular del Ayuntamiento estuvo un año de baja por ansiedad y, pese a regresar a ocupar su puesto en el Consistorio, en este momento vuelve a estar de baja. Ello no ha impedido, no obstante, aprobar los presupuestos y mantener la actividad municipal al día. «El Ayuntamiento no se ha paralizado y los presupuestos se han aprobado en tiempo y forma», apuntó el alcalde.

El primer edil manifestó su intención de llevar a los tribunales al portavoz del PP, Alfonso Pérez, si no se retracta públicamente de las acusaciones «falsas, injustas e interesadas» realizadas contra él y contra el teniendo de alcalde, Felipe Durán, en el marco de la «campaña de acoso y derribo» que se ha producido «sin respetar la presunción de inocencia». En este sentido, anunció que procederá «contra aquellas personas que han querido manchar el buen nombre de la institución y el prestigio y el honor de quienes la dirigen».

Por otro lado, Román Díaz ha reiterado su intención de no concurrir de nuevo como candidato socialista a la Alcaldía de Castropodame en las próximas municipales, si bien deja la puerta abierta a presentarse como candidato del PSOE a la Junta Vecinal de San Pedro Castañero.