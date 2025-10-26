Vandalizan un parque de Astorga que acababa de ser renovado La Policía Local investiga a los posibles autores de estas pintadas en los juegos infantiles

El Ayuntamiento de Astorga lamenta los actos vandálicos cometidos en el parque del barrio de San Andrés, situado junto a la iglesia del mismo nombre, apenas dos semanas después de haberse completado las labores de mantenimiento y pintado de este espacio público.

Estas actuaciones se enmarcaban dentro del programa municipal de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, con el objetivo de ofrecer a los vecinos y vecinas zonas de ocio en óptimas condiciones.

Sin embargo, los recientes graffitis y pintadas vandálicas aparecidos en el mobiliario del parque suponen un grave perjuicio para la imagen del barrio y para el esfuerzo que la ciudadanía y el Ayuntamiento realizan en el cuidado del entorno común.

Desde el Ayuntamiento de Astorga se condenan enérgicamente estos actos incívicos que atentan contra el patrimonio de todos los astorganos y astorganas, y que obligan a destinar nuevamente recursos económicos y humanos a su reparación.

Este tipo de conductas no solo deterioran el entorno urbano, sino que además suponen un gasto innecesario del dinero público, que podría dedicarse a otras mejoras para el conjunto del municipio.

Se investiga al posible autor

La Policía Local de Astorga ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables de estas pintadas.

Se recuerda que este tipo de actuaciones pueden derivar en sanciones administrativas y responsabilidades penales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y la colaboración ciudadana, recordando que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida.

Mantener el entorno limpio y en buen estado es tarea de todos, y refleja el respeto hacia el barrio, hacia la ciudad y hacia quienes la habitan.

«Cada acto vandálico supone un paso atrás en el trabajo que realizamos para mejorar Astorga. Cuidar los espacios públicos es cuidar de nuestra ciudad y de nuestro futuro», ha señalado el equipo de gobierno.

