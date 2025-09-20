Nuestra Señora de los Dolores protagoniza la quinta coronación canónica en la historia de la Diócesis de Astorga La talla, ya coronada, recorre en procesión triunfal las principales calles de la localidad acompañada de más de 50 cofradías y hermandades de diferentes puntos de la provincia

La Diócesis de Astorga se vistió este sábado de gala para vivir la quinta coronación canónica de su historia. Como ya ocurriera con la Virgen de La Encina, la del Castro, las Angustias de Cacabelos y la Virgen de la Peña en Congosto, Nuestra Señora de los Dolores recibió hoy la mayor distinción concedida por la iglesia.

Después de que en el día de ayer se pronunciara un bando anunciador de la coronación por las calles de la ciudad y se llevara a cabo una ronda popular a la Virgen en el atrio de la Catedral de Astorga, la seo astorgana, acogió este penúltimo sábado de septiembre el acto de coronación de Nuestra Señora de los Dolores, cuyo expediente se inició en el año 2022, señalando la tradición del culto, la devoción y el valor artístico de su imagen.

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, fue el encargado de presidir la misa pontifical, que culminó con el rito de la coronación tras un septenario con gran asistencia de devotos de la Dolorosa. La parte musical de la eucaristía corrió a cargo de la Coral Excelsior, dirigida por Milagros Alonso, el grupo de metales de Abraham González y varios músicos bajo la batuta de Miguel Ángel Rodríguez Villacorta.

Procesión triunfal

A la conclusión de la celebración, con Nuestra Señora de los Dolores ya coronada, tuvo lugar una procesión triunfal de gloria en su honor, acompañada por sus madrinas de honor, Nuestra Señora del Castro y Nuestra Señora de la Encina, y más de medio centenar de cofradías, asociaciones y hermandades de la Diócesis y de otros puntos de la provincia de León, en dirección a la iglesia de San Bartolomé.

La primera de ellas, Nuestra Señora del Castro, conocida como la Virgen de la Lluvia, vestida con un manto de espolín de seda brocada con motivos florales de color, regalado por un devoto, fue llevada en un trono de la cofradía de la Vera Cruz y Confalón de Astorga, en el que habitualmente procesionan el San Juan y el Resucitado, realizado en madera y con algunos remates en dorado. Se colocó delante de la capilla de la majestad y fue portada por más de 40 braceros, coordinados por los Procuradores de la Tierra.

Por su parte, Nuestra Señora de la Encina, que vistió un manto de terciopelo azul intenso, bordado en oro y con el escudo del Bierzo en la espalda, fue llevada en el trono del centenario de su coronación, realizado en madera y recubierto de plata, obra del taller de orfebrería Villarreal de Sevilla. Fue portada por 40 braceras de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada y acompañada por numerosos miembros de la Asociación de la Virgen de la Encina.

Dolorosa

Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como la Dolorosa de Astorga, es una talla realizada por José de Rozas el año 1705. La Virgen aparece derrumbada por el dolor al pie de la cruz, su cabeza está elevada, tiene la boca ligeramente abierta y los ojos se alzan hacia el cielo en actitud suplicante. Como elemento accesorio, además de los puñales, porta una diadema de orfebrería rematada por dieciocho rayos intercalados.

El acto que protagonizó hoy, la coronación canónica se trata de la mayor distinción que la iglesia concede a una imagen para subrayar la devoción por una determinada advocación de la Virgen María.

En el caso de Nuestra Señora de los Dolores, de Astorga, se abrió expediente para su Coronación en el año 2022. En dicho expediente se señalaba la tradición del culto y la devoción a la Virgen de los Dolores en Astorga y el valor artístico de su imagen. Además, se indicaban los distintos actos para la coronación.