«Rechazo total» a la declaración de interés regional del Parque de residuos de San Justo de la Vega Alantre Astorga-Estorga muestra su disconformidad con este proyecto y llama a la ciudadanía a movilizarse

Leonoticias León Martes, 9 de diciembre 2025, 09:18

El concejo comarcal de Alantre Astorga-Estorga muestra «su rechazo total» a la declaración de interés regional del Parque Medioambiental de Tratamiento de residuos de San Justo de la Vega por parte de la Junta de Castilla y León. Se trata de un centro de tratamientos que se añade al actual CTR «para recibir residuos de toda la comunidad autónoma, entre los que se prevén más de 55.000 toneladas de residuos peligrosos al año».

«Dada la experiencia en la nefasta gestión de residuos llevada a cabo por la planta actual, el peligro para nuestro territorio es evidente», señalan. «Su instalación pone en riesgo la contaminación de las aguas del río Tuerto y Órbigo, ya que se ubicaría en las cuencas de los arroyos Valle de la Calzada y Valle de las Rozas, con una extensión superior a las 140 hectáreas. Nos parece un ataque frontal a nuestras comarcas, enmascarar un proyecto perjudicial para nuestros intereses detrás del eufemismo de interés regional«.

«Nuevamente, asistimos atónitos a un nuevo caso donde las personas elegidas por una mayoría, no gobiernan para el interés general y sí para el suyo propio, convirtiendo un lugar donde su principal motor económico ha terminado siendo la atracción de turismo, en el mayor vertedero del Reino». Por ello, desde el concejo comarcal muestran su «apoyo a la Plataforma por una Gestión de Residuos Transparente y Sostenible».

Recuerdan que esta asociación ha abierto una campaña de 'crowdfunding' en la que piden la colaboración «de todas las vecinas y vecinos de los pueblos afectados y la solidaridad de todas aquellas personas que quieran colaborar. También, denunciamos la negligente falta de información por parte de las instituciones públicas sobre los peligros que estas plantas pueden traer sobre la salud en un futuro», comentan desde Alantre.

Movilización y futuro

«Es necesario que los ciudadanos de Astorga y sus comarcas colaboren, asociándose o al menos informándose contra esta situación que amenaza fuertemente nuestros pueblos y la propia ciudad de Astorga. A los proyectos extractivos de macroparques eólicos y solares o el CTR, que no generan trabajo y sí sacrifican el entorno, se unen la construcción de plantas de lodos, de biomasa, macrogranjas, y centros de residuos peligrosos», consideran.

Continúa el comunicado haciéndose varias preguntas: «¿Es este el entorno que deseamos para nuestro futuro? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se destruye el territorio para el desarrollo de otros lugares a los que tendrán que emigrar nuestros hijos e hijas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir votando a personas que no velan por el interés general, sino, por su propio interés, sirviendo a los centros de poder?»

Por tanto, desde Alantre Astorga-Estorga quieren «dejar claro que nos preocupa la invasión de proyectos que atacan frontalmente a nuestros paisajes y biodiversidad, siendo víctimas de intereses económicos de grandes empresas energéticas y constructoras, mediante proyectos insostenibles. Solo podemos aceptar proyectos que traigan progreso yrespeten nuestros entornos urbanos, rurales y naturales».