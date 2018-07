La Policía Nacional confirma que el crimen de Astorga es un «episodio de violencia de género» Vivienda donde tuvo lugar el brutal crimen. El vecino herido por un disparo en el crimen de Astorga presenta lesiones que «no revisten especial gravedad» LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 24 julio 2018, 15:17

El vecino herido por un disparo en el crimen que se registró esta madrugada en Astorga, en el que murió una mujer de 62 años a manos de su esposo, presenta lesiones que «no revisten especial gravedad», aunque tuvo que ser trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de León, según informaron fuentes el Cuerpo Nacional de Policía.

En estos momentos el detenido, A.A.A. de 69 años y expolicía, se encuentra en dependencias de la Comisaría de Astorga, donde se tramita el correspondiente atestado policial para el total esclarecimiento de este episodio de violencia de género, que se registró sobre las 2.30 horas de esta madrugada.

Al parecer, habría acabado con la vida de su esposa con un arma de fuego en el domicilio conyugal. Además, el presunto autor seguidamente habría causado con la misma arma lesiones en un hombro al vecino del piso superior. El hombre fue detenido en el lugar de los hechos.

Algunas fuentes apuntan a que el supuesto asesino y la víctima ya no hacían vida conyugal y que el herido podría mantener una relación, de carácter no concretado, con la mujer fallecida. En la calle donde ocurrieron los hechos, los vecinos evitaron pronunciarse al respecto. Sí se sabe que no existía una denuncia por parte de la víctima sobre su asesino.

016 El 016 es el teléfono de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género. Ofrece información y asesoría jurídica gratuita las 24 horas. Los menores de edad que crean que alguien de su entorno está sufriendo violencia de género, pueden también llamar a ANAR al número de teléfono 900 20 20 10.

El cadáver de la mujer fallecida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Ponferrada para que le sea practicada la autopsia, y el Ayuntamiento de Astorga convocó una concentración de repulsa y un minuto de silencio a la que asistirán este mediodía diversos representantes institucionales.