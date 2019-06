La pintora astorgana Rosa Isabel Jardino ha creado una alianza entre el arte y el voluntariado La poca conciencia del ser humano está acabando poco a poco con nuestro planeta | En los últimos meses, como consecuencia de este grave problema, ha surgido en Astorga un grupo de personas concienciadas con el medio ambiente LEONOTICIAS León Viernes, 21 junio 2019, 20:49

El excesivo uso de plástico y basura en los últimos años está haciendo un gran daño al medio ambiente por eso ha surgido en Astorga una localidad de la provincia de León, un grupo de personas concienciadas con limpiar la tierra y de ello se ha hecho eco la pintora Rosa Isabel Jardino, la que asegura que «es fundamental concienciar a la gente y sobre todo educar a los más pequeños». Para ello, la pintora ha querido ponerse a disposición de toda aquella persona que quiera colaborar con el cuidado de nuestro planeta y pinta camisetas que quieran ser recicladas y tener un segundo uso con el motivo que cada persona elija y en todas ellas va incluido el lema «Limpiar la tierra».

Esta pintora astorgana ha querido unir dos causas y por ello el importe de pintar camisetas, que es totalmente voluntario lo destinará integro para Dhadim, una aldea al sur de Etiopía.

La idea surgió de forma totalmente espontánea, nos comenta la pintora, en una de las quedadas que hacemos el último domingo de cada mes para limpiar la tierra. «Carmen Villaverde, una de las impulsoras de esta actividad, vuelve por segundo año como voluntaria a Dhadim, de la mano de la ONG Gamo Gofa con la que colabora y con la que tiene, como objetivo fundamental dar enseñanza al mayor número de niños posible. Me pareció una idea fantástica poder dar forma a una alianza entre estas dos causas y qué mejor manera que con lo que más me gusta, pintar. Entonces se me ocurrió pintar camisetas recicladas para así darles un segundo uso y con la única condición, yo no cobraría por pintar las camisetas y cada persona me daría lo que estimase y yo todo lo recaudado se lo daría a Carmen para que pueda llevarlo en persona».

Su objetivo es intentar conseguir que esto perdure en el tiempo y continuar pintando camisetas todo el año para así poder ayudar entre todos a mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas de Dhadim.

E. Galeano plasmó en esta frase una reflexión maravillosa que comparto. «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo».

Rosa Isabel Jardino es una excelente pintora y sus obras están por medio mundo. Lleva desde su juventud plasmando su obra sobre lienzo, tela, pared, etc.

Desde aquí hace una invitación a todas las personas que quieran aportar su granito de arena a que se pongan en contacto con ella.