Dimite el concejal de UPL en Astorga Fernando Barriales: «La oposición me queda muy grande» Fernando Barriales, en el centro de la imagen. El edil entregará su acta dando el relevo a Rubén González al no sentirse imprescindible: «Quiero dedicarme a lo que sé, que son las recreaciones históricas, y el precio a pagar por estar en la oposición donde nuestro voto cuenta poco es demasiado alto» NACHO BARRIO León Jueves, 26 septiembre 2019, 18:00

Fernando Barriales lo tenía claro antes de tomar la decisión y ahora, una vez tomada, se reafirma en ella.

El único concejal de UPL en el Ayuntamiento de Astorga ha dimitido de su cargo tras no conseguir entrar en el equipo de gobierno, comandado por los socialistas tras pactar con Izquierda Unida.

«No me veo con la ilusión, las ganas y la capacidad de realizar el control de todas las áreas desde la oposición como único concejal del partido», explica a leonoticias Fernando Barriales, que admite que la oposición «se me queda grande, no era para lo que entré».

Con su dimisión entrará el siguiente en la lista, Rubén González, quien ya fuera concejal en las dos legislaturas anteriores. «De esta forma entra alguien joven y con proyección, yo para las siguientes elecciones tendré casi setenta años y ya no me veo», estima Barriales.

Lo que parece claro es que el alma máter del grupo político será Pablo Peyuca que, tras superar un problema de salud, «está de nuevo con el mismo empuje y ganas de siempre».

Fernado Barriales considera clave que el trabajo municipal le impediría dedicar tiempo a su vocación: las recreaciones históricas. «Este verano he tenido que perderme algunas citas en las que no faltaba en la última década, por lo que el precio a pagar es demasiado alto por levantar la mano, sobre todo cuando no soy imprescindible, mi voto cuenta muy poco», lamenta.

Como se recordará, UPL pasó de tres a un único concejal en las elecciones municipales celebradas en mayo de este año.