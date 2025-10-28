Denuncian un presunto uso indebido del coche oficial y «trato vejatorio» del jefe de la comisaría

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 09:53 Comenta Compartir

El sindicato Jupol , mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado ante la Jefatura de Policía Nacional de León una serie de irregularidades «graves» cometidas presuntamente por el jefe de la Comisaría de Astorga. Los hechos que denuncian incluyen el uso particular de un vehículo oficial, así como conductas de «acoso laboral y trato degradante hacia agentes bajo su mando».

Durante la última reunión trimestral sindical, los representantes de Jupol pusieron en conocimiento de la Jefatura que el citado mando presuntamente habría utilizado el vehículo camuflado asignado a la comisaría para «desplazamientos privados durante días festivos y fines de semana, en compañía de su pareja», punto que el sindicato ha solicitado que se compruebe a través del recorrido y registros GPS del vehículo.

Asimismo, según informa el sindicato en una nota de prensa, el pasado 17 de octubre, tras participar en un curso en Madrid para ser instructor de expedientes disciplinarios, el jefe de la Comisaría de Astorga «se desvió de su ruta oficial hacia Arganda del Rey, en dirección contraria a su itinerario hacia León, donde el vehículo oficial sufrió una avería». Posteriormente, «habría intentado ocultar el incidente, pidiendo a los responsables de automoción que no reflejaran el hecho en los partes de servicio, y que no quedara constancia en la sala operativa».

El sindicato habla de un clima laboral «insostenible» entre la plantilla

Una situación que para JUPOL resulta «estrambótica, ya que la persona que se está formado para abrir los expedientes disciplinarios en León, es la primera que incurre en presuntas irregularidades», apuntan.

Más allá de estos hechos que según el sindicato podrían constituir un uso irregular de medios públicos, Jupol denuncia también la actitud «autoritaria, humillante y despectiva» con la que este jefe «trata habitualmente a los agentes de la plantilla». Durante la citada reunión, se puso de manifiesto que varios funcionarios «se vieron obligados a abandonar sus puestos entre lágrimas tras sufrir un trato degradante por parte del jefe de la Comisaría, lo que ha generado un clima laboral insostenible en la plantilla de Astorga», explican.

El sindicato recuerda que estas conductas «vulneran los principios básicos de respeto, dignidad y ejemplaridad que deben regir en la Policía Nacional, y que el abuso de autoridad o el uso indebido de recursos públicos no pueden quedar impunes».

Por todo ello, Juol ha solicitado que se investiguen de manera «inmediata» los hechos denunciados, tanto los relativos al uso del vehículo oficial, como los relacionados con el trato hacia los agentes, y que «se depuren las responsabilidades que correspondan» y ha elevado, por estos motivos, un escrito a la Jefatura Provincial solicitando explicaciones y una investigación de los hechos.