La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración» Ibán y Elena son dos astorganos apasionados de Halloween que cada año decoran con mucho detalle su vivienda para esta fecha, con muchos adornos hechos a mano por ellos y sus dos hijos: «Cambiamos la temática general, pero reaprovechamos muchos elementos»

Dani González León Viernes, 31 de octubre 2025, 19:31 Comenta Compartir

En el barrio de Santa Clara de Astorga, a las afueras de la ciudad maragata, hay una casa que, en estos días finales de octubre, llama la atención por sí sola.

Los miembros de la familia Adams, brujas y diablos, muertos y calaveras saludan al paso de los transeúntes que por allí caminan. Es la vivienda de Ibán y Elena, dos astorganos apasionados de Halloween que, desde que se mudaran a este barrio hace unos cinco años, 'construyen' la casa más terrorífica de Astorga.

«A mi mujer le gusta mucho Halloween y cada año hacemos un poco más. Se nos está yendo de las manos», bromea Ibán a leonoticias acerca de esta pasión en forma de decoración única.

Desde mediados de esta última semana de octubre, su casa se ve con este aspecto tan llamativo. Pero los preparativos han sido previos. Según cuenta Ibán a leonoticias, llevan más de dos semanas decorando y fabricando todos los elementos.

Se involucra toda la familia

Sus hijos de 12 y 10 años se involucran y colaboran en la creación de todos los adornos. Esta decoración tiene una temática general cada año - en esta ocasión, la Familia Adams -, pero cada vez «reutilizar» elementos del año previo.

Los hijos de esta pareja también sienten esa pasión por Halloween, cuentan a sus compañeros de clase cómo va la decoración de la casa y hacen el tradicional 'truco o trato' por las calles de Astorga en este 31 de octubre.

Ver 6 fotos Fachada de la vivienda de Ibán y Elena.

¿Y los vecinos qué opinan? «Nos animan y nos apoyan», explica Ibán, que señala que en otros años, alguna casa anexa también se sumaba a decorar su fachada pero «lo han dejado, no pueden competir contra nosotros», bromea.

Así es como se vive la noche más terrorífica del año, la de Halloween, en un el barrio de Santa Clara de Astorga, que tiene el honor de tener la casa más mortífera de la comarca maragata y, probablemente, de la provincia.

Temas

Halloween

Astorga