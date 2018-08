Astorga vuelve a contar con los 'Jueves de Mixticius' y su teatro de Santa Marta Imagen del grupo teatral con el cartel El próximo dos de agosto la agrupación representará a los pies de Gaudí 'La Quinta del 55', 'Margarito está muy mal' y el jueves nueve de agosto otra vez a las 22 horas pero en la Plaza de Semana Santa interpretarán ' La Zancadilla', 'Peporro el del porro y sus compis de la Segu' y 'El amor aburrido es el más querido' LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 1 agosto 2018, 14:02

El Ayuntamiento de Astorga vuelve a contar con el grupo teatral Mixticius para ofrecer teatro de calle con los 'Jueves de Mixsticius' y además una gran obra en el Teatro Gullón el 19 de agosto dentro de la programación de las Fiestas de Santa Marta de Astorga. «La ciudad ya espera estas actuaciones previas a las fiestas que nos hacen reír a todos. Arrancamos ya este mismo jueves con las actuaciones, esta primera en la Plaza Eduardo de Castro a las 22 horas», informó el concejal.

Los Jueves de Mixticius pondrán en escena sainetes y entremeses cómicos. Este jueves día dos de agosto la agrupación representará a los pies de Gaudí 'La Quinta del 55', 'Margarito está muy mal' y el jueves nueve de agosto otra vez a las 22 horas pero en la Plaza de Semana Santa interpretarán 'La Zancadilla', 'Peporro el del porro y sus compis de la Segu' y 'El amor aburrido es el más querido' todos de ellos de José Cedena -que en palabras del director de Mixticius, José Tomás García, es el autor más prolífico en comedia en esta época-- a excepción de la última citada que es de José Luis Moreno.

Ya el primer domingo de fiestas, 19 de agosto, llega el momento de teatro de mayor formato, que en esta ocasión se realizará en las instalaciones del Teatro Municipal 'Manuel Gullón' con la representación a las 22 horas de 'La Ratonera' de Agatha Christie.

El pasado año Mixticius se volcó en la comedia y en conjunto con el Ayuntamiento, lograron la presencia del autor más representado José Cedena. Según ha explicado José Tomás la situación evolutiva del grupo no les permite ofrecer, en esta ocasión, un drama y una comedia como en los viejos tiempos. «Puestas así las cosas todo nos conducía este año a representar una sola obra larga y que fuera drama para que no se nos encasille en la comedia. Pero resulta que el público en su mayoría nos manifiesta su preferencia por no ir a sufrir penas al teatro. ¿Solución? Ni lo uno, ni lo otro: «La ratonera» es una entretenida obra de misterio al más genuino estilo de Agatha Christie que engancha e impacta», explicó.

'La ratonera' tuvo su estreno mundial en el Theatre Royal de Nottingham, el seis de octubre de 1952. Inicialmente fue dirigida por Peter Cotes. Comenzó a representarse en Londres el 25 de noviembre de 1952 en el New Ambassadors Theatre. Se mantuvo en este teatro hasta el 23 de marzo de 1974 cuando se transfiere al St Martin's Theatre, justo al lado. A 13 de octubre de 2011 se ha registrado un récord de 24.537 representaciones, y sigue representándose en el St Martin's Theatre. El director de la obra durante muchos años ha sido David Turner. Por lo tanto la obra se viene representando ininterrumpidamente en Londres desde 1952 y se repone periódicamente en las principales ciudades de todo el mundo. 'La ratonera' puede ser la obra más representada en la historia del teatro.

En España también ha sido una de las obras más exitosas desde su estreno en el año 1954 con un elenco que contó con María Luisa Ponte, Irene Caba Alba, Irene Gutiérrez Caba y Julia Gutiérrez Caba superando las 700 representaciones con más de dos años en cartel. Muchas más han sido las versiones desde entonces hasta la magnífica estrenada en marzo de 2014 en el teatro Apolo de Barcelona, dirigida por Víctor Conde e interpretada por Mariona Ribas, Ferran Carvajal, Aleix Rengel, Xavier Bertran, Anna Gras-Carreño, Santi Ibáñez, Joan Amargós e Isabel Rocatti. Estaba prevista su representación del cinco de marzo al 27 de abril, pero se acabó prorrogando hasta el uno de junio. Posteriormente se volvió a representar del dos de septiembre al 21 de diciembre, siendo la función más vista en Barcelona en 2014.

Ahora es el turno de Mixticius en uno de sus retos más importantes. «La puesta en funcionamiento del Teatro Gullón este año nos lleva a tener que competir con grupos de fuera cuya calidad se encuentra un peldaño, dos o tres por encima de los locales. Nos toca subir esos peldaños representando «La ratonera» como única obra larga de la temporada, una obra muy adecuada para ese reto, un reto en el que echaremos el resto en interpretación, en vestuario y en escenografía y que puede ser la obra con la que definitivamente probemos a actuar en lugares más importantes», concluyó el director del Mixticius.