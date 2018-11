Astorga acoge un curso de entrenador de pentatlón Entre los profesores del curso destacar a Cristóbal Rodríguez, pentatleta de élite que ha llegado a la final en varios campeonatos de Europa y del Mundo LEONOTICIAS León Viernes, 30 noviembre 2018, 10:52

La Federación Española de Pentatlón Moderno, en colaboración con la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Astorga, organiza un curso de entrenador de pentatlón de este deporte en la localidad leonesa de Astorga para los próximos días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2018.

Entre los profesores del curso destacar a Cristóbal Rodríguez, pentatleta de élite que ha llegado a la final en varios campeonatos de Europa y del Mundo y se quedó en puertas de ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y el actualpresidente de la Federación, Endre Kovats Bonamie, que fue pentatleta olímpico y uno de los máximos referentes internacionales en la Unión Internacional de Pentatlón.

En este curso, orientado para monitores y entrenadores deportivos de la ciudad se impartirá natación, sus estilos y planificación. En la carrera se abarcan técnicas y planificación. En el tiro, se trabajará la técnica y conocimientos de pistolas, blancos, etc. Por último, en esgrima, se abordarán técnicas, material deportivo, material competición, vestuario, etc. Otra materia se enfocará en el conocimiento de las normativas de competición por especialidades (edades, distancias, etc.); así como la gestión de resultados, sus normativas de las diferentes modalidades, programas informáticos, hojas excel, etc. En esta ocasión la hípica no formará parte de la formación lectiva.

«Al curso acudirán además alumnos de cuatro comunidades autónomas y tenemos el indiscutible honor de acoger a un petatleta olímpico y otro mundial. Nos alegramos de que Astorga crezca también en el plano deportivo por su relevancia, siendo una ciudad pequeña pero con buena gestión del deporte y mucha capacidad de organización, así como una implicación total de más de una decena de clubes deportivos y cientos de participantes», indicó el concejal de Deportes, Javier Guzmán.