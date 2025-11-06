leonoticias - Noticias de León y provincia

20 años para recuperar Casa Panero: malos materiales, deficiencias y una herencia bloqueada

Tras una inversión superior al millón de euros la vivienda situada en Astorga necesita una nueva intervención que pasa por utilizar una partida legada por Don Evaristo que de momento no se pueden usar

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:18

Desde la adquisición del caserón, entonces en avanzado estado de ruina, que fuera residencia de la familia Panero, hasta su inauguración en octubre de 2022, transcurrieron dos décadas. En el proceso de compra y musealización se invirtieron aproximadamente 1,2 millones de euros. No obstante, la rehabilitación no ha estado exenta de críticas.

Diversos expertos consultados han señalado que la intervención alteró elementos originales de gran valor, entre ellos la escalera de madera maciza que comunicaba directamente con las estancias superiores y desembocaba en las galerías, también reconstruidas durante la obra.

Durante el pasado invierno circularon rumores acerca del cierre temporal del Museo Casa Panero. Sin embargo, desde la Oficina de Turismo se aclaró que el espacio continuaba siendo accesible previa solicitud. En ese periodo se acometieron trabajos de mantenimiento, entre los que destacan la reparación de la parte posterior del tejado y la restauración de varios desconchones y desperfectos tanto en el interior como en el exterior del edificio.

Los malos materiales obligan a una nueva reparación

Pese a estas actuaciones, los técnicos municipales han advertido del deterioro progresivo del inmueble, atribuible, según indican al consistorio, a la baja calidad de algunos materiales empleados en la rehabilitación. Las galerías habrían perdido su capa protectora de pintura y la madera presenta signos de podredumbre que favorecen las filtraciones de agua.

El actual equipo de gobierno ante esta realidad prevé presentar en breve un nuevo proyecto de recuperación destinado a reparar las galerías y el tejado. La actuación se financiaría con los fondos legados por Don Evaristo Fernández, cuyo testamento destina expresamente dichos recursos a la Casa Panero. Estos fondos permanecen bloqueados, por decisión de los albaceas Don Juan José Alonso Perandones y Doña María Soledad Vega Alonso, alcalde y concejal de este Ayuntamiento, en el momento de la cesión de la herencia al Ayuntamiento de Astorga.

La herencia bloqueada de Don Evaristo

Desde el consistorio confían en que no se repita esta situación y se puedan emplear los fondos legados por Don Evaristo a mejorar la estructura, así como adaptar la entrada para personas con movilidad reducida. La propuesta contemplaba la sustitución del actual pavimento —que presenta riesgo de resbalones— y la instalación de una rampa de acceso al interior del museo, en sustitución de la escalera de madera provisional colocada con motivo de la inauguración.

Por último, desde el Ayuntamiento se continuará explorando las vías legales necesarias para ejecutar estas actuaciones con cargo a la herencia de Don Evaristo, actualmente bloqueada. El objetivo primordial es evitar la degradación de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad y garantizar su adecuada conservación para las generaciones futuras.

