El PP acudirá al Constitucional, «o a Estrasburgo si hace falta», para que se escuche «a los testigos de Astorga» Juan Martinez Majo, durante la rueda de prensa, / Sandra Santos Juan Martínez Majo no se explica cómo «los testigos son claves en la mesa de Pastorinas y en Astorga no se les escucha» una contradicción que llevará al PP a recurrir al Constitucional «o a donde haga falta» | Majo habla de una rasgadura que la papeleta no tenía «cuando salió de Astorga» en la noche electoral I. SANTOS León Jueves, 27 junio 2019, 13:14

La papeleta considerada voto nulo en Astorga irá al Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado el presidente de los populares en la provincia leonesa Juan Martínez Majo.

«Vamos a ir al Constitucional y a lo que haga falta», ha explicado Majo quien también aseguró que «somos muy conscientes de la dificultad», pero el equipo del PP considera que se han vulnerado cinco derechos constitucionales con esta decisión.

Majo ha insistido en que no entiende cómo «los testigos son claves en Pastorianas y a los testigos no se les tiene en cuenta en Astorga». El representante de los populares en León recuerda que «un presidente o presidenta, no se lo que es, dos vocales y un interventor» son los cuatro testigos que avalan que la persona que emitió ese voto quería dar su confianza a José Luis Nieto.

A este respecto, Majo ha insistido en que existe «una rasgadura que los cuatro miembros dicen que no existe cuando la papeleta sale de Astorga» y de la que posteriormente se hace referencia en las resoluciones de los recursos de la Junta Electoral Local y las posteriores.

Para acudir al Constitucional, Juan Martínez Majo ha insistido en la vulneración de cinco derechos de la Constitución Española y espera «que el Tribunal admita a trámite nuestra petición y luego que juzgue lo que sea, pero que al menos la estudie».