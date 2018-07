Astorga organiza un curso de inmersión lingüística de inglés a traves de las artes La cita, organizada por la Concejalía de Música, se celebrará del 15 al 30 de julio LEONOTICIAS león Lunes, 17 abril 2017, 16:38

La Concejalía de Música ofrecerá este verano un curso de inmersión lingüística la inglés a través de la música, danza y juegos destinado a niños de edad comprendida entre los 4 y los 8 años. Un niño desde que es chiquitito tiene que amar lo que hace y pensamos que por medio de la música, los juegos y la danza va a ser una muy buena forma de que disfrute y estudie este idioma tan relevante en su formación, indicó la responsable del área, Marcelina Gómez, este lunes en rueda de prensa.

Se trata de un proyecto piloto de la Concejalía de Música desarrollado para un grupo de 15 a 20 alumnos que podrán disfrutar de 15 días de talleres artísticos impartidos en su totalidad en la lengua anglosajona. Se trabajará el idioma practicando música, danza, teatro, en un ambiente divertido y creativo para que no vean el inglés como algo desagradable, dado que lo van a necesitar en su futuro, señaló Flaviana Torralba, profesora que impartirá el curso en Astorga, titulada por la Royal Academy of Dance de Londres y que actualmente imparte clases en la International School of Performing Arts de Madrid.

Este curso es única y exclusivamente en inglés dado que se busca la inmersión total a través de las artes, campo en el que también podrán experimentar sus aptitudes. Quiero dar la misma igualdad a los niños de Astorga. Que tengan igual acceso a la educación que los niños que estudian en Madrid, donde estos cursos son muy frecuentes. El objetivo fundamental es desarrollar las facultades creativas a la par que el inglés. Se enseñará ballet, claqué, baile moderno, yoga, Pilates, lectura, English Discoveries (juegos), cocina creativa, entre otros. En definitiva una variedad de clases para asimilar unos conocimientos de forma precisa, dado que a través de la experimentación en vivo es más fácil aprender que estando sentado en un pupitre, concluyó Torralba.

Las inscripciones, a la igual que toda la información relativa al curso, estarán disponibles en el Ayuntamiento y en la página web municipal, siendo el punto de entrega en el mostrador de la Casa Consistorial desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio.

Los horarios del curso serán de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en el pabellón Felipe Miñambres. Al final de la quincena se llevará a cabo una demostración de todo lo aprendido en un espacio público de la ciudad. El curso también incluye un desayuno saludable a media mañana.