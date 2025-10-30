leonoticias - Noticias de León y provincia

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Adiles, entre las calles Remesón y Juan de Juni de Villaobispo. Google Street View

Villaquilambre destina 640.000 euros para mejorar la seguridad en un colegio y su conexión con León

Se trata de una obra que permitirá conectar el colegio de Los Adiles con la Carretera Santander

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:53

La Junta de Gobierno de Villaquilambre ha aprobado la licitación de obra de urbanización y glorieta en las calles Remesón y Juan de Juni de Villaobispo. Además de mejorar la densidad del tráfico en las horas de entrada y salida al centro, en el que estudian cerca de 500 alumnos, proporcionará un nuevo acceso a los residentes en las calles Castilla y Andalucía con la ronda exterior de León.

Actualmente dichos viales no se encuentran conectados, únicamente la calle Remesón une el extremo suroeste del CEIP Los Adiles con la glorieta existente en la carretera de Santander N-621. En la citada esquina del colegio se localiza una intersección en doble T de las calles Juan de Juni y Las Fuentes al vial principal constituido por la calle Remesón.

En el otro extremo de la actuación prevista se localiza la glorieta de la carretera N-621. La zona objeto de proyecto actualmente dispone de la mayor parte de servicios urbanos, destacando red de saneamiento, alumbrado público y energía eléctrica aérea. En cambio, no existen aceras y la capa de rodadura existente se encuentra muy deteriorada. La calle Juan de Juni objeto de actuación no está urbanizada.

El coste de la obra será de 640. 000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 7 meses desde el comienzo de la obra.

