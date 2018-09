ENTREVISTA CON EL NUEVO ALCALDE DE VILLAQUILAMBRE Jorge Pérez: «No vamos a esperar a que pase el tiempo culpando a los que estaban antes» Jorge Pérez toma el bastón de mando tras la moción de censura. / Peio García El nuevo alcalde del municipio del alfoz leonés espera una oposición «civilizada y cordial» por parte de Manuel García, al tiempo que evita hablar de herencias recibidas al tratarse a a su juicio de «un mantra populista» NACHO BARRIO León Lunes, 17 septiembre 2018, 09:54

No imaginaba en absoluto el giro de los acontecimientos, pero cogió el bastón de mando por «responsabilidad». Igual que evita criticar con dureza la gestión popular anterior, asegura que queda «muchísimo» para las elecciones municipales. Da tiempo a ponerse manos a la obra. Jorge Pérez tomó las riendas el pasado 7 de septiembre del Ayuntamiento de Villaquilambre, uno de los principales municipios del alfoz leonés, tras la moción de censura por la Trama Enredadera. Sobre volver ir a las urnas en 2019, el tiempo lo dirá. De momento hay temas encima de la mesa que dan para estar 'liado' durante meses.

- ¿Cómo ha vivido este mes en Villaquilambre?

- Pues de forma muy intensa, sin parar. Ahora nos estamos poniendo al día de cómo están todos los capítulos del Ayuntamiento, en esas estamos.

- ¿Cómo afronta el reto de la alcaldía a menos de un año para las elecciones municipales?

- Encontramos una situación que vamos a sacar adelante, no nos vamos a echar las manos a la cabeza diciendo que la culpa es del anterior y esperando a que el tiempo pase. Abordaremos los temas más acuciantes intentando darle nuestra impronta, con una orientación que va más por nuestra forma de ver la política.

- ¿Cuáles son esos temas acuciantes?

- Sobre todo cuestiones administrativas y de funcionamiento. Nos hemos encontrado una situación bastante inestable y toca ordenar temas pendientes, poniendo al día la gestión ordinaria. Lo que hagamos dependerá de los tiempos administrativos y de los inconvenientes que encontremos. Lo que tenemos claro es que no vamos a hipotecar al siguiente equipo de gobierno.

- Entonces, ¿qué consistorio recibe?

- En primer lugar, yo no quiero hablar de la herencia recibida porque me parece un mantra populista y afea la imagen del municipio, no de quien estuvo antes aquí. Yo no soy así. Estamos actualizando la gestión y viendo las cuestiones pendientes del equipo de gobierno anterior, coordinándonos entre nosotros para rematar los proyectos que hay en marcha y que consideramos buenos para el municipio para después proponer y ponernos con los nuevos.

- ¿Puede hablar de esos nuevos proyectos?

- Los tenemos que consesuar, hay cosas en mente. Toca ver hasta qué punto se pueden aplicar, porque no vamos a lanzar las campanas al vuelo y que luego los técnicos nos digan que no son viables.

- ¿Han encontrado sobre la mesa proyectos que les convencen?

- No a nivel político. Hemos visto proyectos de obras que tienen una magnitud demasiado elevada para el municipio, y creemos que hay que hacer cosas más funcionales. Alguna obra se mantendrá, pero habrá que modificarlas, bajando también el coste. No anularemos proyectos porque los hayan propuesto equipos anteriores.

- Supongo que no imaginaba acabar siendo alcalde cuando entró como concejal del PSOE en el Ayuntamiento...

- Ni mucho menos. En ningún momento pensé que llegaría el momento en el que tendría que liderar una moción de censura para ofrecer una alternativa. Lógicamente, cuando salió todo lo relativo a la Trama Enredadera nosotros teníamos la responsabilidad de solucionarlo, y esa solución pasaba por apartar del equipo de gobierno al PP, que consideramos que está muy implicado en esa trama.

- ¿Qué opina sobre que el Partido Popular asegure que las mociones de censura son una herramienta del PSOE para conseguir lo que no alcanzó en las urnas?

- Es una demagogia populista, porque el PP consiguió un 25% de los votos y está infinitamente lejos de tener una mayoría ciudadana detrás. Los populares alcanzaron la alcaldía a través de un pacto de gobierno que representaba un porcentaje de cerca del 37%, como mucho el 40. El nuestro representa un porcentaje a la par, incluso por encima.

- ¿Cómo será ese nuevo gobierno coral? ¿Cómo va a coordinarlo?

- A la hora de la gestión municipal la inmensa mayoría de concejales no tiene una carga ideológica grande, al final es consensuar proyectos y llevarlos juntos a cabo. Hay una muy buena relación entre todos los miembros del equipo de gobierno y no tengo ninguna duda de que nos vamos a coordinar perfectamente, si alguno no está de acuerdo con algo en particular se consensuará una alternativa que se parezca al original y salve las reticencias.

- ¿Cómo prevé que sea la relación con la nueva oposición?

- No creo que vayan a ser excesivamente duros, es posible que algunos miembros de grupos políticos reducidos de la oposición quieran más repercusión, pero por parte de Manuel [García] espero una oposición civilizada y cordial, su forma de ser y la mía es así. De hecho, nosotros no vamos a tocar nada de las retribuciones de la oposición. Les daremos un despacho en el edificio del Ayuntamiento, por ética, a nosotros nos tenían apartados en los juzgados. Es una cuestión de estética y de dignidad.

- Comentaba que con la Trama Enredadera la imagen del municipio quedaba tocada, ¿es posible recuperar el orgullo?

- Simplemente la propia moción de censura ya aporta una visibilidad pública en la que los políticos deciden cortar de raiz el problema. Aquí los ciudadanos ven que se ha tomado la decisión de acabar con esa mala imagen. Luego, con una gestión responsable y transparente, se recuperará lo que falte por recuperar.

- ¿Piensa presentarse a la alcaldía en 2019?

- El tiempo lo dirá, queda muchísimo y en mi partido no se ha decidido. Cuando llegue el momento y el PSOE elija veré si me postulo o no.