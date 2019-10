«Habrá instituto, consultorio médico y la planta de biomasa que se ponga en León» Manuel García, durante la entrevista con leonoticias. / Inés Santos «Algunos se han dado cuenta que ni nosotros éramos tan malos ni los anteriores eran tan buenos», asegura Manuel García, alcalde de Villaquilambre, en una entrevista en leonoticias | «El cuartel de la Guardia Civil es 'prioridad 1' y ya se está modificando el Plan General» | «Ampliaremos el Polígono Industrial cuando Chemo ejecute su desarrollo» J. CALVO León Miércoles, 9 octubre 2019, 10:14

En las últimas dos décadas Villaquilambre, en pleno alfoz de León, ha multiplicado su población por 2,5. Ese vertiginoso efecto ha conllevado de forma asociada una profunda transformación social. «Social y política», matiza su alcalde, el popular Manuel García Martinez.

El hoy cuarto municipio de la provincia se asoma a la frontera de los 20.000 habitantes representados en un siempre complejo escenario municipal. Precisamente esa escenografía social, tan singular, se exterioriza en un tobogán político en el que casi todo es posible: desde una moción de censura con los propios socios de gobierno hasta un gobierno con quienes propiciaron la moción de censura.

Es Villaquilambre, un municipio que reclama infraestructuras educativas y sanitarias al mismo tiempo que rechaza de lleno la comprometida planta de biomasa, definir todo ese entorno no es sencillo. Y así se asume-

- No es fácil el gobierno municipal en Villaquilambre

- Villaquilambre es un municipio complicado, también por el tipo de población, de gente que vive en el mismo. Es un municipio que ha crecido muchísimo, con una población joven y de diversas ideologías y eso tiene su reflejo. Todo hace que a la hora de conformar un equipo de gobierno sea difícil. Si bien es cierto que con todo y con eso en las últimas tres legislaturas se ha conformado equipo de gobierno estable y que han sido buenos para el municipio.

- Se ve en el centro de ese escenario, tan complejo, y no tiene una necesidad personal. ¿Tanto atrapa la política?

- Me afilié al PP con 18 años y prácticamente toda la vida política he estado en el PP, menos un paréntesis de cuatro años. Mi padre fue alcalde ocho años en Villaquilambre y siempre me gustó mucho la política. Siempre me gustó mucho el poder transfigurar el municipio. Eso me ha motivado.

- En la última legislatura una moción de censura truncó su etapa como alcalde. La etapa socialista perduró hasta la última cita con las urnas. ¿Cómo dejó el Ayuntamiento y cómo se lo ha encontrado?

- Dejamos el Ayuntamiento después de la moción de censura con muchísimos proyectos en marcha y por desgracia a la vuelta nos hemos encontrado todos los proyectos paralizados. Ni uno solo se tramitó, ni el servicio de limpieza, ni la RPT, ni el centro de día. Se puede decir que fue un periodo de tiempo muy reducido... pero no tramitar nada... Creo que fue un periodo de tiempo aprovechado para hacer campaña. A eso se dedicaron.

- ¿Cómo es ese proceso de transformación que le lleva a formar gobierno con quienes firmaron una moción de censura que le retiraba de la alcaldía?

- Se consigue una mayoría porque se habla con los diferentes partidos, se logran acuerdos y se rubrican y respaldan por el presidente de la Junta de Castilla y León. A lo mejor también ocurre que quizá algunos de los partidos que están en nuestro equipo de gobierno se han dado cuenta que ni nosotros éramos tan malos ni los anteriores eran tan buenos. En Villaquilambre se necesita experiencia, es el cuarto municipio de la provincia de León y el 17 de Castilla y León y requiere una experiencia y una cintura política que quizá otros no han tenido.

El alcalde de Villaquilambre, durante la entrevista. / Inés Santos

- Un acuerdo de gobierno que se fundamenta en tres pilares...

- Tenemos tres acuerdos firmados encima de la mesa como son el instituto, el centro de salud y la planta de biomasa. Son tres acuerdos que se van a cumplir a lo largo de la legislatura. Pero no son los únicos. El cuartel de la Guardia Civil es 'prioridad 1' y ya se está modificando el Plan General, modificación de la zona comercial a la entrada de Villaobispo y la modificación para ampliación de las piscinas de Villaobispo. Estos son los objetivos principales, pero habrá más.

- El instituto es una demanda histórica y justificada.

- Es verdad que en el debate, sobre todo en las Cortes, se ha puesto de manifiesto que no hay ningún municipio de más de 5.000 habitantes que no tenga instituto. Nosotros tenemos una ubicación geográfica que estamos a 25 minutos de un instituto. Nosotros nunca nos hemos negado al instituto, es verdad y es difícil de explicar, que en algunos momentos ha habido votos en contra a proposiciones no de ley del PSOE, pero hemos reclamado unos estudios previos. Ahora haremos una composición de lugar y levantaremos un instituto en el municipio, pero los tiempos los marcaremos nosotros y no el PSOE o cualquier otro partido. Puedo poner como ejemplo Los Adiles. Nosotros votamos en contra de una proposición de Podemos para aportar 300.000 euros y más tarde aparecieron tres millones de euros.

- ¿Se ejecutará el centro de salud?

- En cuanto al centro de salud ya ha habido unos primeros contactos con Manolo Mitadiel. Hay una partida de 300.000 euros para la redacción del proyecto, la ubicación de los terrenos ya está y el propio Mitadiel se trasladará a Villaquilambre para ultimar ese proyecto.

- ¿Qué ocurrirá con la planta de biomasa, un proyecto que ha resultado de ida y vuelta?

- En cuanto a la planta de biomasa no es que antes sí y ahora no. Se ha tramitado un proyecto que ha estado sin aprobar. Durante estos diez meses no hubo ningún tipo de avance y lo que ha cambiado es que si los vecinos no están conformes con esa planta de biomasa lo que hay que hacer es darle una vuelta y llevarla a su punto original que es León, donde se va a aprovechar para dar calor al Hospital, la Junta o la Universidad.

- ¿La falta de Gobierno hasta dónde condiciona?

- La ausencia de Gobierno nos daña a todos. La inestabilidad política conlleva una inestabilidad económica y siempre repercute. Villaquilambre tiene una reducción en la participación de tributos del Estado de 20.000 euros al mes. Eso supone 240.000 euros menos en el presupuesto anual y por extensión una enorme preocupación.

- ¿Analice el estado de salud del pacto de gobierno?

- El estado de salud del pacto... habría que preguntar también al resto de socios de gobierno. Hemos pasado el periodo de verano y ahora el equipo está arrancando el nuevo curso. Estamos en una luna de miel, con mucha ilusión y muchas ganas por tirar para adelante con los muchos proyectos que tenemos sobre la mesa.

- ¿Y la deuda municipal, en qué punto se encuentra?

- Estamos en una situación realmente buena, aunque siempre se puede estar mejor. Estamos por debajo de los seis millones de euros de endeudamiento y hemos llegado a tener hasta 20 millones. Por iniciativa personal de este alcalde se renegociaron los créditos con entidades financieras y hemos conseguido un ahorro de 90.000 euros al año. A la vuelta de cuatro o cinco años podríamos tener una deuda cero. Hemos intentado aplicar remanentes a inversión, pero si no se puede realizar irán a amortizar deuda con lo que estaríamos por debajo de esa cantidad.

- El futuro va asociado a empleo ¿Por dónde llegará ese empleo al municipio?

- Tenemos un motor importantísimo que es el polígono industrial. Hace pocos meses adquirió 115.000 metros una empresa como León Farma para seguir ampliando. León Farma tiene ahora mismo 550 empleados en nuestro municipio y creo que esa tiene que ser la línea a seguir. A partir de que ellos con esa gran masa de terreno que han comprado quieran comenzar los trámites para urbanizar esa zona, sería el momento de subirnos a caballo y ampliar y urbanizar. El suelo del Polígono industrial prácticamente está agotado si no hacemos una actuación no habrá más terreno pero si León Farma tira con la ampliación repito que sería el momento de sumarse.

Manuel García, en el transcurso de la entrevista con leonoticias. / Inés Santos

- ¿Se está trabajando ya en esa línea?

- Habría que hablar con empresas que se han interesado para ir a proyectos finalistas. Habría que ver cómo es ese planteamiento y ver los plazos para cambiar el Plan General e ir a la ampliación.

- ¿Y al final de la legislatura dónde le gustaría que se encontraran los proyectos municipales?

- Somos ambiciosos, además de los ya citados, estamos muy interesados en construir un polideportivo en Villaobispo, la zona ideal puede ser donde las piscinas municipales y algunos de los proyectos que tenemos en macha como el desdoblamiento de la León-Coyanzo donde el Ayuntamiento debe realizar algunas expropiaciones.

- Ahora que ha pasado tiempo... ¿Qué sensaciones le deja aquella moción de censura?

- Me pareció injusta y me pareció una tradición. Una traición en especial del concejal de UPyD. A los pocos días anuncié que esa traición era porque en poco tiempo se iría al PSOE y entonces se dijo que yo era un mentiroso y que era un hombre de derechas que no iría nunca en una lista socialista. Lo cierto es que al final fue en la lista del PSOE como número 3. Me decepcionó esa persona y que luego el PSOE estuviera todo el tiempo en modo electoral.

- En corto, ¿Qué le parece la gestión de Pedro Sánchez?

- Un desastre. Un desastre en el que se fijan el resto de los socialistas, Tudanca en Valladolid y Jorque aquí.

- ¿Y ese matrimonio PP-Cs en la Junta?

- El PP se ha amoldado a los tiempos. Veníamos de unas mayorías aplastantes y ahora el escenario es diferente. El PP tiene capacidad de diálogo para llegar acuerdos y será un gran acuerdo para la legislatura.

- El PP cae y en Villaquilambre usted resiste... ¿El partido no le ha reclamado para otros objetivos?

- Nadie me ha llamado y nada me tienen que premiar. Todo estaba complicado pero hemos recuperado la alcaldía. Era complicado, pero salvamos la cara y al final es un éxito recuperar la alcaldía. Yo, aunque es una frase hecha, estoy a disposición del partido.