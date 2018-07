La falta de presupuesto en Villaquilambre deja a un niño con Síndrome de Down sin monitor para el campamento de verano Imagen de Kyle. La madre del niño denunciará al ayuntamiento por un supuesto caso de «discriminación» porque «sin monitor, no puede acudir» N. BRANDÓN Domingo, 22 julio 2018, 18:59

«O yo misma costeo el monitor, o si no mi hijo se queda fuera del campamento de verano». Es la denuncia de la madre de Kyle, de 9 años y con Síndrome de Down, que se querellará contra Ayuntamiento de Villaquilambre por un posible caso de discriminación. Al igual que con su otro hijo de 13 años, Aroa decidió apuntarlos al campamento de verano que cada año organiza esta localidad del alfoz leonés. Lo hacía motivada en gran medida por la moción aprobada en pleno por todos los grupos políticos, en el que decidían hacerse cargo del pago de los monitores especializados en caso de que algún niño o niña con necesidades especiales lo requiriese para el uso de ludotecas, campamentos urbanos, actividades extraescolares, deportes o talleres del ayuntamiento. Sin embargo, cuando el 2 de julio comenzó este campamento, la falta de presupuesto ha llevado a que no hubiese ningún monitor para poder atender a Kyle.

Kyle es un niño con necesidades especiales según relata su madre. Necesita estimulación para jugar con otros niños y acompañamiento para tareas como ir al baño. En el colegio, tres personas trabajan con él, un logopeda, otra es su persona de referencia para moverse dentro del colegio y otro profesor lo ayuda en el aula.

Aroa ya tuvo la intención de poder apuntar a su hijo durante el verano en el campamento. «Me dijeron que yo misma debía proporcionar el monitor y costearlo». Dos años más tarde, tras el visto bueno en enero a la moción que preveía la disposición por parte de Villaquilambre de este monitor, de nuevo decide ponerse en contacto con los servicios del ayuntamiento para comunicar que Kyle, con Síndrome de Down, acudiría este verano para disfrutar de este servicio municipal «aunque ya desde este momento me transmiten que no habría un monitor específico». A pesar de esta negativa, el 11 de junio, cuando salieron las listas, «apunté a Kyle con su otro hermano a esta actividad abonando la cuota correspondiente de 120 euros por niño por un mes de duración.

Una moción supeditada al presupuesto

Ante esta noticia, Aroa decidió reunirse con el alcalde, el técnico y el concejal de deportes. «Les dije que si aprueban algo es para cumplirlo, pero sólo recibí excusas: que no hay presupuesto, y que no podían planificarlo porque no sabían si iba a acudir algún niño con necesidades especiales, pero yo se lo comuniqué con un mes de antelación». Consultados por leonoticias por esta cuestión, desde el Ayuntamiento mantienen que esa moción está supeditada a consignación presupuestaria, que ahora mismo es de 600 euros cuando el coste rondaría 1.500 euros. Fuentes municipales han confirmado esa reunión «en la que desde el primer momento dejó claro que se hacía lo que ella consideraba que estaba reflejado o si no denunciaría»

Aun así, Aroa decide acudir con su hijo Kyle al comienzo del campamento el 2 de julio. De nuevo, la misma negativa: si no aporta el monitor, no lo aportará el ayuntamiento. Pero esta vez, con otro matiz. Si no acude junto a un monitor, Kyle no podrá acudir al campamento.

Recaudación

Precisamente Ahora Villaquilambre, el grupo impulsor de la moción aprobada en enero, presentó a pleno otra más en marzo de 2017 en la que se recoge que la recaudación de las multas por aparcar en plazas para discapacidad se destine a programas de ayuda y sensibilización. También se aprobó por unanimidad. «Desde entonces, la recaudación asciende a más de 2.000 euros», apunta la madre de Kyle.

Desde Villaquilambre reiteran que «no existe falta de sensibilidad con ninguna persona» y existen otros organismos competentes que deberían también valorar estas situaciones. «Desde el principio hemos querido buscar una solución a través de otras vías, pero se debe estudiar y tener en cuenta todas las necesidades del municipio». Aunque dado de alta en el campamento y aceptado en las listas, Kyle acudirá durante sus vacaciones a la ludoteca donde solía ir otros veranos. Mientras, su madre, Aroa, ha emprendido una serie de medidas: ha puesto el caso en manos de su abogado, ha registrado una queja en el Ayuntamiento y se ha puesto en contacto con el Procurador del Común, del que espera su determinación para lo que ella considera un claro caso de discriminación y por el que denunciará al Ayuntamiento.