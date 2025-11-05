5.000 vecinos de Villaquilambre recibirán en el buzón una encuesta para gestionar el municipio Se trata de una iniciativa de participación ciudadana para que los vecinos participen en la política local

El lunes 10 arranca el reparto a domicilio de la encuesta de participación ciudadana en el marco del plan estratégico Villaquilambre 2035. Se distribuirán más de 5000 encuestas la próxima semana que se podrán depositar en urnas destinadas a este fin situadas en la zona de registro del ayuntamiento, en la biblioteca municipal de la casa de cultura de Villaquilambre, en la casa de cultura de Villaobispo y en el polideportivo de Navatejera.

En una primera oleada esta encuesta, iniciada en junio, ya se ha podido contestar vía on-line en un apartado específico dentro de la web www.villaquilambre.es que se denomina plan estratégico y de la que ya se han recibido más de 300 respuestas.

Hasta el 31 de diciembre convivirán ambas fórmulas; papel y digital. Esta encuesta forma parte de un proyecto de planificación estratégica del futuro del municipio mediante un proceso participativo «de profunda reflexión, partiendo de la situación actual y definiendo cómo desean los ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, organizaciones y diferentes colectivos que sea el futuro desarrollo municipal» ha explicado el concejal de participación ciudadana Rubén Sánchez.

En la segunda parte de esta fase de investigación se citará a asociaciones, organizaciones y colectivos para conocer sus impresiones sectoriales.

El objetivo de la encuesta

Para identificar las necesidades y oportunidades del municipio se pregunta sobre la situación actual, los aspectos a mejorar, las infraestructuras imprescindibles con respuestas cerradas. También hay dos preguntas con respuestas abiertas sobre las iniciativas que mejorarían el desarrollo económico local y una segunda sobre otras propuestas.

El objetivo de esta encuesta ciudadana es «dar voz a los vecinos en el planeamiento municipal a futuro, y que participen de forma activa en la construcción del Villaquilambre del mañana» ha apostillado Sánchez .

