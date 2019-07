Una querella contra el entrenador de La Virgen deja al descubierto presuntas irregularidades en la contratación de personal laboral en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen Roberto Carlos Fernández, entrenador del CD Virgen del Camino. / Peio García La denuncia de un exjugador del equipo demuestra cómo el presidente del club, y alcalde del municipio, supuestamente, incluye cláusulas en los contratos de los futbolistas que ofrecen puestos de monitores del ayuntamiento que no son sometidos a oferta pública ni exige méritos ni capacidades J.L.B. León Domingo, 21 julio 2019, 20:22

La carta del libertad a un jugador del equipo de fútbol del Club Deportivo La Virgen del Camino podría provocar la apertura, por parte de la Fiscalía, de una investigación para esclarecer el procedimiento de contratación de personal laboral interino del citado del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen.

Una querella, a la que ha tenido acceso este medio, fue presentada y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº4 de León contra el entrenador del primer equipo del club, que milita en el Grupo VIII de Tercera División, Roberto Carlos Fernández, por presunto delito de estafa en grado de tentativa además de un delito de falsedad en documento privado.

Según el querellante, exjugador del CD La Virgen, a su entrada en el club se le contrató en el Ayuntamiento de Valverde como entrenador de la categoría de 'chupetines' de la entidad virginiana con un salario de 220 euros al mes.

Director gerente de Sport Coach Norte

La denuncia hace constar que el técnico del primer equipo, Roberto Carlos Fernández, director gerente de Sport Coach Norte y coordinador de deportes del Ayuntamiento de la Valverde de la Virgen, le exigió la realización de un curso de entrenador en la empresa que regenta por un importe de 700 euros, a pesar de que para el cometido de entrenador de la categoría de 'chupetines' no es necesario titulación alguna.

Ante la negativa del denunciante, y al ser jugador del equipo que entrenaba el querellado, éste le relegó al banquillo durante buena parte de la temporada por decisión técnica.

Debido a la falta de práctica deportiva, el jugador decidió solicitar la carta de libertad para jugar en otro club leonés que demandaba sus servicios. Fue entonces cuando el entrenador del primer equipo del CD La Virgen, presuntamente y según consta en la querella, exigió en el mismo momento de la firma de la recogida de la carta de libertad por parte del jugador su baja voluntaria como monitor deportivo del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, a lo cual el futbolista se negó. Ante esta situación el jugador inició las acciones legales oportunas.

David Fernández, alcalde de Valverde de la Virgen y presidente del CD Virgen del Camino. «Tienes que hablar con los interesados» El alcalde de Valverde de la Virgen y presidente del CD Virgen del Camino ha atendido la llamada de este medio, aunque no ha querido profundizar en el asunto tratado. Al ser preguntado por una valoración de la denuncia, el testigo ha afirmado que «tienes que hablar con el que haya denunciado porque yo no tengo nada que ver. Como testigo, lo que me preguntaron lo respondí». El presidente no ha querido «comentar nada» sobre que los contratos firmados con los jugadores incorporen una cláusula para cobrar un salario como monitor municipal en algún equipo, aunque sí ha matizado que «puede que algún jugador pueda ser monitor, pero eso incumbe trabajar dos horas a la semana y no hace más. Y sólo afecta a algunos, sólo a algunos. Un señor, en su rato libre, puede hacer lo que quiera». Sobre la falta de oferta pública del empleo en cuestión, el alcalde ha asegurado que sí existe tal cuestión y «cuando hace falta un monitor se le contrata, por un sábado o un domingo, y nada más».

Las declaraciones que recoge el informe

Las testificales del procedimiento judicial, tanto del secretario-interventor-tesorero como del propio alcalde de Valverde de la Virgen, ponen de manifiesto que desde el Ayuntamiento del municipio del alfoz leonés se lleva años procediendo a la contratación de jugadores del club virginiano sin ningún tipo de oferta de empleo público ni de proceso de mérito y capacidad para la contratación de los trabajadores.

Según los autos, el secretario-interventor-tesorero reconoce que las contrataciones las hace directamente el alcalde, que no hay oferta de empleo público y que ha advertido al alcalde de las presuntas irregularidades que se pudieran estar cometiendo. Asimismo, en la testifical del alcalde del municipio, David Fernández reconoce que hay varios jugadores del equipo de fútbol a los que se les ofrece un contrato en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen si cumplen con las necesidades que exige el desarrollo de las actividades deportivas, si no las cumplen no se les contrata. También afirma que hay exjugadores del equipo que están trabajando en el ayuntamiento, siempre que hayan superado distintas pruebas de aptitud. Preguntado el edil si las personas contratadas han superado algún proceso de selección por mérito y capacidad, según alguna oferta de empleo público, respondió que son personal laboral y están contemplados en RPT municipal ocupando plazas de interinidad. Por último, y en contra de las afirmaciones del secretario-interventor-tesorero sobre los avisos de la presunta ilegalidad que se está realizando por la contratación de jugadores del club por parte del ayuntamiento, el alcalde afirmó en sede judicial que todos los contratos han sido intervenidos por la Secretaría y están correctos y si alguno tenía algún reparo ha sido solucionado.