Los pendones capean el temporal en el Campo Valdés

«Ya pensábamos que no podríamos salir este año. Si se moja la tela es imposible llevar el pendón», comentaba Sergio González mientras, tras varios intentos infructuosos por la lluvia, los portadores conseguían izar en la plaza Mayor los tradicionales pendones leoneses. Estos enormes estandartes rojos y verdes, de hasta 11 metros de altura y 25 kilos de peso, protagonizan cada año la celebración de las fiestas patronales de la Casa de Léon en Asturias con un vistoso desfile por la bahía gijonesa que esta ocasión ha visto muy reducido tanto en recorrido como en el número de participantes. Este año acudieron a la cita gijonesa solo siete pendones, cuando lo habitual era que participasen cerca de medio centenar. Además de la amenaza de fuertes lluvias que hicieron que algunos leoneses no acudieran a la cita, este año, a diferencia de otros, la Casa de León dedidió «dedicar la jornada festiva a una comarca leonesa en concreto y no a la provincia entera como se hizo hasta ahora», explicó el presidente en funciones de la Casa de León, José María Fernández Chimeno, quien sustituye en el cargo al presidente de la entidad, Santiago Álvarez Seara, convaleciente por enfermedad.

Los protagonistas de lafestividad de San Froilán y de la Virgen del Camino en Asturias fueron las localidades del municipio de Valverde de la Virgen. Entre otros, estuvieron presentes los pueblos de La Virgen del Camino, Fresno del Camino, Montejos del Camino, Oncina de Valdoncina y Robledo de la Valdoncina. «Han venido pendones de siete de las ocho localidades de nuestro municipio y no han venido más por la lluvia», explicó David Fernández Blanco, alcalde de Valverde de la Vigen. La de los pendones «es una de las tradiciones más antiguas que tenemos en León. Se remonta a la Reconquista y se utilizaba en los pueblos como una bandera de llamada de defensa y para intimidar al enemigo en aquellas refriegas», relató el regidor leonés.

Comida de hermandad

La música de las dulzainas, tamboriles y las gaitas, junto al colorido vestuario del grupo folclórico San Froylán, amenizaron la celebración. Cerca de la una, los chubascos dieron tregua y permitieron a los estandartes abrirse paso desde la plaza Mayor hasta la iglesia de San Pedro, donde se celebró una misa. Tras la homilía, al ritmo de la música, los leoneses cubrieron a pie el tradicional itinerario por la bahía de San Lorenzo desde el Campo Valdés hasta El Rinconín, aunque sin portar los presiados estandartes, que permanecieron protegidos a buen recaudo de la lluvia.

La jornada festiva culminó con la celebración de la comida de hermandad en el Begoña Park, a la que asitieron unas 250 personas, entre ellas representantes institucionales como el edil de Deportes, José Ramón Tuero; o el representante de la Diputación de León, Marcelo Alonso.