El decano de Abogados muestra «responsabilidad y respeto» a la «abogada» Virgen del Camino Basílica de la Virgen del Camino. / ICAL Rodríguez Santocildes protagoniza la plegaria literaria ante las cofradías de las Diócesis de León y Astorga en el acto previo al inicio de la Semana Santa leonesa MIRIAM BADIOLA León Domingo, 7 abril 2019, 20:26

El decano del Colegio de Abogados de León, Fernando Rodríguez Santocildes elevó la plegaria a la Virgen del Camino, en el acto que da inicio a la Semana Santa leonesa, en el que mostró su «responsabilidad y respeto» ante la «abogada» que es «patrona del pueblo leonés».

Ante la Virgen, Santocildes se refirió a ella como «abogada de nuestra tierra, de nuestro mundo, de nuestros pueblos vacíos, de nuestros campos, de nuestras gentes, de nuestras minas ya olvidadas», así como «de los trabajadores, y de los parados, de los responsables políticos y sobre todo, de los políticos responsables» y también «de los derechos de los pueblos, y de los pueblos que no tienen derechos, y por qué no también abogada de oficio».

Con este elogio a la Virgen del Camino, Santocildes consideró que «es tiempo de bajar de la cruz a mucho Cristo sufriente, al que tuvo hambre y no dimos de comer, al que tuvo sed y no dimos de beber, al forastero o inmigrante o refugiado que no acogimos, enfermo que no atendimos, al del desahucio y del despido o al del olvido».

El acto contó con la participación de alrededor de 117 Cofradías y Hermandades de 34 localidades de la provincia de León y se inició con una plegaria religiosa, a cargo del prior de los Padres Dominicos, Hilario Provecho, seguida de la literaria, con Fernando Rodríguez Santocildes y una de carácter popular, que corrió a cargo del grupo tradicional San Pedro del Castro, que entonaron las Llagas de Cristo.