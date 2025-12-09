leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Una fuerte colisión entre una furgoneta y un turismo en Sariegos deja un herido

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:59

Una persona ha resultado herida en el último accidente de tráfico registrado en la provincia de León este martes 9 de diciembre.

Ocurría pasadas las 15:30 horas en el término municipal de Sariegos cuando, a la altura del kilómetro 139 de la N-630, una furgoneta y un turismo colisionaban.

La sala de operaciones del 112 recibía el aviso donde el alertante apuntaba que uno de los ocupantes de los vehículos implicados se encontraba herido aunque consciente. Emergencias movilizó entonces a Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl que enviaron al punto una ambulancia para atener a las víctimas.

