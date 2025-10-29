leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un contenedor en llamas.

Tres jóvenes sancionados con 2.500 euros tras quemar contenedores en San Andrés

Los autores utilizaron gasolina sustraída y material vegaral seco para prender fuego más facilmente

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:32

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo informa de la multa de 2.500 euros impuesta a tres jóvenes por su implicación en la quema de dos contenedores de recogida selectiva de residuos y de vidrio en San Andrés del Rabanedo.

Según el informe de los hechos, «los autores, actuando de común acuerdo, utilizaron gasolina sustraída y material vegetal seco para prender fuego a los contenedores, uno destinado a plásticos y envases y otro a vidrio, ambos recientemente adquiridos por el Ayuntamiento. El incendio provocó la destrucción total de los contenedores y obligó a realizar tareas de limpieza y retirada de restos, con el consiguiente coste económico».

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se recuerda que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Convivencia establece sanciones de hasta 3.000 euros por tirar basura, escombros o mobiliario fuera de los contenedores o en zonas no autorizadas, así como por cualquier acto que cause daños al mobiliario urbano o al entorno público.

Información vecinal

La Policía Local continúa su campaña para formular denuncias a los incumplidores de esta normativa municipal. A este respecto, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a los vecinos para que comuniquen a los agentes o través del Buzón Ciudadano de la página web municipal este tipo de hechos para poder hacer un seguimiento y atajar esta situación.

El Consistorio apela a la responsabilidad ciudadana y a la colaboración vecinal para evitar este tipo de conductas incívicas que suponen un grave perjuicio económico y ambiental para el municipio.

