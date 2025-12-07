La recogida de basuras avanza en San Andrés del Rabanedo a pesar de una nueva incidencia El consistorio del alfoz de León agradece el apoyo y ayuda del Ayuntamiento de León y espera seguir avanzando aunque el vehículo recuperado no funciona por la sobrecarga de trabajo

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se informa de que la normalidad se va acercano a las calles del municipio tras una semana con muchos problemas en la recogida de basuras. Afirman que en Trobajo del Camano, Paraíso Cantinas y varias zonas de San Andrés, Villabalter y Ferral se ha trabajado viernes y sábado, y que el domingo 7 el servicio está recogiendo en Pinilla primero y después el Barrio de La Sal.

Además, desde el consistorio del alfoz han querido «agradecer al concejal Jon Ander Fernández y al Ayuntamiento de León su colaboración en los últimos días ante la imposibilidad temporal de prestar con normalidad el servicio de recogida de basura. Una situación especialmente compleja para el municipio del alfoz y por eso es importante poner en valor la buena disposición del concejal leonés y de su alcalde que han tenido una actitud colaborativa, con la mano tendida y centrado únicamente en ayudar».

El equipo de gobierno de San Andrés quiere reconocer públicamente este gesto, que demuestra que la colaboración institucional es fundamental para poder solventar situaciones sobrevenidas.

Nueva incidencia

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo explica que en el vehículo municipal, operativo recuperado y operativo durante viernes y sábado, «se está solventando una incidencia debido a la sobrecarga de las últimas horas y prevé que el martes ya pueda incorporarse otro camión para seguir avanzando hacia la recuperación de la normalidad en todo el municipio«.

El personal del servicio de limpieza del Ayuntamiento de San Andrés «está redoblado esfuerzos durante este puente, con turnos doblados y un trabajo intenso», aseguran desde el consistorio que también «reitera su agradecimiento y destaca el compromiso para restablecer cuanto antes el servicio en su totalidad».