Podemos exige que se informe a los vecinos sobre la finalidad del edificio cultural Araú Edificio Araú San Andrés del Rabanedo. La formación advierten que, tras la «opacidad» de legislaturas pasadas, los vecinos merecen un Ayuntamiento con «paredes de cristal» LEONOTICIAS León Miércoles, 2 enero 2019, 19:56

Podemos ha manifestado su satisfacción ante los «muy buenos propósitos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo» para el año 2019, como la iniciativa para que Fomento se responsabilice del emblemático Edificio Cultural Araú y finalice las obras lo antes posible.

No obstante, el acondicionamiento de la instalación no es suficiente si no existe una intencionalidad de uso específica. Por ello, desde Podemos SAR han señalado que la junta de gobierno debe «explicar a los ciudadanos qué proyectos tiene para utilizar dicho espacio».

En ése sentido, se han referido a las muchas propuestas barajadas, que sin embargo no han culminado en un plan concreto. «A pesar del esfuerzo que se está haciendo para lograr su apertura, no se sabe qué se desarrollará en las instalaciones del Edificio Araú», ha criticado la formación morada.

Para finalizar, han recordado que los vecinos y vecinas de San Andrés del Rabanedo «tienen derecho a ser informados por el Consistorio». Así mismo, han lanzado un mensaje al Ayuntamiento, señalando que «tras la opacidad de legislaturas anteriores», los ciudadanos merecen una administración local «con paredes de cristal, para que no se repitan acciones pasadas».