Podemos celebra que se inicie el derribo de los inmuebles ruinosos de Párroco Pablo Díez en San Andrés Maria del Carmen Álvarez, candidata por Podemos a alcaldía de San Andrés de Rabanedo, denunció el estado de los inmuebles de la avenida hace semanas y llegó a registrar una petición en el consistorio para solicitar este derribo LEONOTICIAS León Miércoles, 24 abril 2019, 11:27

La secretaria general de Podemos San Andrés del Rabanedo, María del Carmen Álvarez, denunciaba hace dos semanas a través de declaraciones a medios la situación ruinosa de las viviendas ubicadas en los números 276, 278 y 280 de la avenida Párroco Pablo Díez de la localidad de San Andrés.

La semana pasada solicitó, mediante registro, la consulta de las correspondientes licencias y permisos para el derribo de dichos inmuebles así como la declaración de ruina y los planes de seguridad respectivos. «El Ayuntamiento no respondió inmediatamente a esta petición formalmente. Lo hizo más tarde aduciendo que no existía peligro de derrumbe en aquel momento y que el edificio estaba vigilado y acordonado, aunque desde la formación morada pudieron comprobar que no existieron medidas adicionales desde su reclamación», señalan.

«Sin embargo, parece que la denuncia ha llegado a buen puerto y el consistorio ha decidido finalmente proceder a su derribo. No obstante, la secretaria general municipal ha asegurado, en declaraciones a medios, que existen otros inmuebles en condiciones semejantes e insta al ayuntamiento a que obligue a su derribo», añaden.

Para María del Carmen Álvarez, está claro que «este tipo de acciones deben realizarse con la mayor premura posible ya que la situación ruinosa de estos inmuebles implica un grave riesgo para personas y propiedades». Por eso, desde Podemos SAR instan al Ayuntamiento a que realice un seguimiento de los inmuebles del municipio con riesgo de ruina al objeto de iniciar las correspondientes acciones en caso de ser necesario su derribo.