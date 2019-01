Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo pide a la alcaldesa que «no mienta sobre la Oferta de Empleo Público» Imagen de la fachada principal del ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Para IU se deberían cubrir todas las jubilaciones «a través de la Oferta de Empleo, y las bajas médicas con ofertas para personal laboral temporal mientras esta dure» LEONOTICIAS León Miércoles, 16 enero 2019, 19:00

IU de San Andrés denuncia, que es el tercer año consecutivo que el Equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo aprueba y publica una Oferta de Empleo Público, «aunque nunca se han hecho realidad, solo sirven para hacerse la foto y crear falsas expectativas entre la población desempleada o con trabajos precarios que aspiran a un puesto de trabajo digno y estable».

En el año 2016 se ofertaron 148 plazas, «de ellas ni una sola ha sido cubierta». IU recuera que de la misma forma ocurrió con la Oferta de Empleo Público del 2017 «donde fueron más modestos y las plazas ofertadas fueron 38: 6 conductores,16 peones,14 auxiliares de limpieza y 2 peones». En la última oferta pública del 2018 el Equipo de Gobierno ha ofertado 13 plazas.

La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de san Andrés del Rabanedo, Laura Fernández, ha declarado «que no se puede jugar así con las esperanzas e ilusiones de tantas personas que están desempleadas o en empleos precarios y aspiran a tener un trabajo más digno. Es una tomadura de pelo que durante 3 años se haya prometido y aprobado una oferta de empleo pública y ni una sola plaza haya sido cubierta. Ni siquiera se ha iniciado ningún proceso tras su publicación en el BOCYL».

«Además de ser muy grave prometer lo que no se tiene intención de cumplir, esto repercute en una falta de personal en algunos servicios que hace que el ayuntamiento esté paralizado en muchos temas, o no esté llevando una gestión tan ágil como sería necesario para salir de la grave situación que vive el ayuntamiento», han criticado en un comunicado desde IU.

Según Laura Fernández, «Un ayuntamiento no puede ofrecer los servicios que está obligado a prestar a las vecinas y vecinos, por ej. cuidado de jardines, con personal contratado a través de subvenciones del Servicio Público de Empleo de CyL. Son puestos que necesitan estar cubiertos todo el año y no solo seis meses, que es lo que duran dichas contrataciones. Estas contrataciones deben servir de apoyo a los servicios de interés general y social, no se trata de contratos indefinidos, ni para cubrir bajas».

Por todo ello, IU denuncia que no se puede publicitar que se va a sacar Empleo Público año tras año, «si después esos puestos de trabajo no se inicia ni siquiera el procedimiento para poder hacerse realidad».