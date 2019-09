UPL insiste en la construcción de un cementerio municipal en San Andrés Los leonesistas recuerda que San Andrés, al tener más de 20.000 habitantes, debe contar «por ley» con un cementerio municipal LEONOTICIAS León Jueves, 5 septiembre 2019, 14:02

El grupo municipal de UPL de San Andrés del Rabanedo insiste en su «firme intención de conseguir que en este mandato el cementerio municipal de San Andrés sea una realidad, siendo éste el objetivo de los leonesistas desde su posición como representantes del Ayuntamiento en la mancomunidad de Serfunle».

Los leonesistas recuerda que San Andrés, al tener más de 20.000 habitantes (cifra que se alcanzó a principios de los 90), debe contar «por ley» con un cementerio municipal.

«Esta fue la petición que el Ayuntamiento de San Andrés persiguió al integrarse en la Mancomunidad de Serfunle, sin embargo, han pasado ya 14 años y en San Andrés no se ha hecho nada, mientras que los otros dos miembros de la mancomunidad, León y Villaquilambre, sí han ejecutado las obras e infraestructuras perseguidas. Es por ello que desde UPL San Andrés, en consonancia con el resto de la Corporación a la que representamos en esa mancomunidad, marquemos como prioritaria la consecución, por fin, de ese cementerio municipal», sostienen.

UPL recuerda que, desde hace más de una década, el cementerio vecinal de la localidad de San Andrés ha alcanzado «el límite de su capacidad y rodeado de viviendas, lo que no cumple con la Ley de Policía Mortuoria, que establece que los cementerios deben estar alejados de los núcleos urbanos». «Esto hace que sea prioritario clausurar ese cementerio, lo que no se puede hacer mientras no haya uno municipal. A esto hay que añadir que el cementerio vecinal de la localidad de Trobajo del Camino tiene una ocupación cercana al 100%», sostienen.

UPL recalca que van a luchar para que el cementerio municipal «sea una realidad». «Desde el leonesismo entendemos que los concejales hemos sido elegidos por los vecinos para solucionar problemas, y este es uno de los que más preocupa a la gente, por lo que hay que hacer todo lo posible para solucionarlo. Para ello, ya hemos iniciado los trámites para una ronda de contactos con los agentes implicados para seguir avanzando hacia la solución de este problema que tanto preocupa a los vecinos», señalan.