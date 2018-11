Entrevista con Camino Cabañas, alcaldesa de San Andrés «Es más fácil llegar a acuerdos duraderos en los que todos cedan que imponer» Camino Cabañas, durante la entrevista. / Noelia Brandón La nueva alcaldesa de San Andrés del Rabanedo visita leonoticias para hablar del presente, el pasado reciente y el futuro del municipio del alfoz NACHO BARRIO León Sábado, 3 noviembre 2018, 14:04

Camino Cabañas llega a la redacción de leonoticias en una mañana en la que toca hacer ronda de entrevistas. En la conversación previa ofrece calma sobre San Andrés, e incluso se puede intuir que ve en el Ayuntamiento un futuro libre del cerco económico. Seis meses por delante tiene la nueva alcaldesa, que tomó el bastón de mando tras la dimisión de Maria Eugenia Gancedo a cuenta de la Trama Enredadera. No lo esperaba, pero en sus planes nunca estuvo salir corriendo en dirección contraria.

-Supongo que no imaginó en ningún momento de la legislatura que se refirieran a usted como alcaldesa.

-No, y de hecho me sigue pareciendo raro. Lo tengo más interiorizado porque uno aprende rápido, pero me suena raro. No estaba para nada en mis planes ni era mi intención, a mí me encantaba ser concejala. Lo que pasa es que uno cuando está ahí asume una responsabilidad, no puedes salir corriendo. Pero yo con ser concejala había cumplido la lista de cosas que quería hacer.

-¿Cómo fue el día en el que la UDEF entra en el Ayuntamiento de San Andrés?

-A mí me pilló fuera, no estaba en el Ayuntamiento. Fue una vorágine de información, en el primer mensaje que me mandan pienso que es una noticia más, pero me llamó la jefa de personal y vi que tenía que volverme. Estaba en un curso y la información fue llegando con cuentagotas. En ese momento en lo que piensas es en estar con tus compañeros.

-¿Qué situación encontró cuando llegó?

-Tuve que cambiar trenes para volver y cuando llegué, sobre las seis de la tarde, había pasado parte del día. No lo viví en el Ayuntamiento.

-¿Pensó en ese momento en que le podía tocar coger el bastón de mando?

-No. En ese momento en lo que piensas es que tus compañeros estén bien, en la parte emocional. El Ayuntamiento tiene que funcionar pero piensas en ellos.

-¿En qué momento toma consciencia de que será usted?

-No la tomé yo, la tomaron los trabajadores del Ayuntamiento. Yo era concejala de Personal, mi trato con ellos ya era muy directo, vieron que era una cuestión de lista. Al final yo era la tercer teniente de alcalde, no fue una designación divina. Quienes lo pusieron sobre la mesa fueron ellos.

- Cuando afronta el reto, ¿qué impronta busca dejar?

-No tanto la impronta como el no defraudar, a mí lo que me preocupa es no defraudar. Nosotros teníamos una gestión hecha de tres años y la responsabilidad de defenderlo impone.

-El peso de María Eugenia Gancedo se notaría en el relevo…

-Sí, es un reto difícil, pero cada uno tiene su carácter y su forma de actuar. Yo tendré ese punto de hacerlo a mí manera, pero la comparación es inevitable y no sólo con María Eugenia, sino con todos los anteriores también. Lo que me apetece es que reconozcan a Camino Cabañas.

-¿Por dónde se afronta este reto?

-San Andrés es complejo, pero si hay algo que hemos aprendido es que sólo tenemos una vía, la de los presupuestos, la vía económica. Al margen de que tengamos luego pequeños puntos desde el lado ideológico, la hoja de ruta es cumplir el presupuesto desde el consenso. Es una palabra en la que he creído y creo. Es mucho más fácil llegar a acuerdos duraderos y fructíferos en los que todos cedamos un poco que imponer.

-¿Los grupos municipales le han avanzado ese apoyo?

-Sí, lo repito constantemente. Si hay algo que tengo que agradecer es el trabajo de los técnicos de la casa, que nos pusimos todos a una, y los grupos de la oposición, que hicieron lo mismo. Podían haber hecho más escarnio y sangre pero entendieron que había que facilitar el tránsito y recuperar la normalidad. Lo hemos hecho juntos.

-¿Son posibles los grandes acuerdos?

-El guante está lanzado, quiero grandes acuerdos. Hay que sacar el siguiente presupuesto, que tiene que ser consensuado. Tiene que revertir en más inversión para la ciudadanía y debe garantizar al que esté a partir de las elecciones el poder trabajar con normalidad. Esa va a ser la línea de trabajo, seguir avanzando en el tema de la RPT, la regularización de los trabajadores, etcétera.

-¿Cómo está esa cuestión?

-Como concejala de Personal habíamos logrado fijar un calendario que hemos ido modificando en función de lo que ha ido pasando. Hemos conseguido tener un hábito de trabajo, la cuestión es trabajar en la propuesta que está encima de la mesa. No hay que sacar fórmulas mágicas de la chistera.

-Cuando se habla de San Andrés vienen a la cabeza cuestiones como la situación económica. ¿Es posible revertir ese estigma, pasar de la sospecha al ejemplo?

-Dentro de lo complicado, ya somos ejemplo de cambio. El Ayuntamiento que cogimos en 2015 no es el mismo que el que cojo ahora, se ha hecho un trabajo. Hemos conseguido hacer un plan económico-financiero, tres presupuestos, tenemos las cosas organizadas, cumplimos con el Ministerio… hay que seguir trabajando, pero hemos bajado el nivel de riesgo. De aquí a 2019 podremos estar hablando de que cumplimos en todos los sentidos, ya podemos ofrecer esa cuenta de resultados, por primera vez podemos hablar de superávit en San Andrés.

-¿Cuándo acabará el cerco del Ministerio?

-Tenemos un plan de ajuste que nos limita en el tiempo. No es malo que el Ministerio esté encima de nosotros siempre y cuando demos los pasos que hay que dar para que esa recuperación sea un hecho, no pasa nada, es bueno porque nos obliga y nos permite estar alerta. Nos hemos acostumbrado a vivir dando cuentas al Ministerio.

-Hablaba hace unos días del Araú, ¿qué más proyectos tiene sobre la mesa?

-Queremos que sea un motor económico y cultural. Una de las prioridades que tiene que tener claras San Andrés es que estamos dentro del Camino de Santiago. Tenemos que tener esa visión, no podemos competir con León o Astorga desde el punto de vista histórico, pero podemos ofrecer al peregrino un Camino distinto y atractivo, lo que puede llevar a nuestra población a que busque oferta cultural en San Andrés, y puede llegar a ser un revulsivo económico.

-Si de algo puede presumir San Andrés es de población joven.

-Sí, tiene tanto población joven como mayor. Cuando se produce el crecimiento urbanístico se asienta población joven que llega con sus mayores. Hay que darles medios a los dos.

-La anterior alcaldesa era mujer y socialista, usted también… ¿Dejan esa impronta feminista en el Ayuntamiento?

-Sí, y es bueno. Al final estamos en una época en la que tenemos que reivindicar nuestro sitio no tanto por ser mujer como por nuestra valía, eso es lo que tenemos que demostrar, que el que está vale para estar. Pero es un plus.

-¿En la papeleta del PSOE en San Andrés estará el nombre de Camino Cabañas en primer lugar?

-Puede que sí, no lo sé, no es algo que me preocupe en este momento. Bastante tenemos con preocuparnos del Ayuntamiento, tenemos que trabajar y en función de eso se verá.