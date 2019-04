UPL exige «limpieza en la política municipal» de San Andrés del Rabanedo Los leonesistas critican que en estas cuatro décadas de democracia municipal que en estos días se celebra, «tengamos que ver un nivel tan bajo en nuestro municipio» LEONOTICIAS León Jueves, 4 abril 2019, 21:17

Desde el grupo municipal de UPL han querido denunciar una vez más «el bajísimo nivel que están demostrando los partidos mayoritarios en San Andrés del Rabanedo». El grupo afirma que «este Ayuntamiento se ha visto todo lo imaginable, y cuando pensábamos (al menos desde el leonesismo) que las cosas empezaban a salir adelante, vemos que no, y no porque este municipio no lo merezca, sino porque los propios partidos grandes no quieren».

UPL critica a los partidos «que han gobernado la Junta autonómica durante la legislatura que está a dos meses de terminar, se presentan como salvadores del municipio». Los leonesistas también han criticado que a pesar de la insistencia de Luis mariano Santos de llevar a cabo varias propuestas trasladadas por UPL San Andrés del Rabanedo «no permitieron ni tan siquiera el debate de esta propuesta cuando la presentó UPL de cara al Pleno de aprobación del Prespuesto, celebrado los días 18 y 19 de diciembre de 2017».

Desde el leonesismo insiste en que «no podemos consentir esta hipocresía y esta forma de faltar al respeto a los vecinos». Los leonesistas critican esta actitud y asegura que «en la política no todo vale, no se puede engañar de esta forma. Por ello, desde UPL exigimos más limpieza en el debate democrático de nuestro municipio».