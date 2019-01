Los empresarios piden menos impuestos y más infraestructuras para el Polígono de Trobajo Un momento de la jornada organizada en la UNED. / Sandra Santos La alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas, recoge el guante y asegura que «desde el inicio de la legislatura hemos trabajado porque las empresas se fijen en el polígono, aunque sea de iniciativa privada con sus particularidades» | El Ayuntamiento organiza una jornada para dar a conocer el 'currículum ciego' a treinta empresas locales N. BARRIO San Andrés del Rabanedo Viernes, 11 enero 2019, 12:17

Ambos buscan que el Polígono Industrial de Trobajo del Camino despegue, pero su papel en ello poco tiene que ver. La alcaldesa ha sido la encargada de abrir la jornada sobre el 'currículum ciego' en la sede de la Uned en San Andrés del Rabanedo, una iniciativa en la que salió a la palestra la situación del Polígono.

«Estamos intentando hacer atractivo el Polígono, y en esa intención hay que empezar a reivindicar accesos como la Ronda Norte y apostar nosotros en el presupuesto municipal por ello», señaló Camino Cabañas. En este sentido, apostilló que «desde el inicio de la legislatura hemos trabajado para que las empresas se fijen en San Andrés, aunque sea un polígono de iniciativa privada con sus particularidades».

No obstante, Cabañas no negó la mayor. «Les hemos pedido un esfuerzo a las empresas en este tiempo y es el momento de empezar a ofrecerles una serie de infraestructuras para que puedan venir».

Manuel Rilo, de E.Leclerc, puso voz al empresariado. «Es un Polígono que estratégicamente es el mejor de León siendo el que más pegas tiene, no solo por no ser municipal. El Ayuntamiento tiene que facilitar su despegue dando medios, que no se quede en palabras», señaló el responsable.

A su vez, quiso destacar que «se trata de un Polígono que está en una situación mala en infraestructuras y seguridad», añadiendo que «no puede tener diferencias impositivas tan grandes estando a metros de León».

El currículum ciego

El mundo empresarial de San Andrés del Rabanedo quiere implicarse en la igualdad de oportunidades. Cerca de una treintena de empresas tomaron parte en la jornada organizada por el Ayuntamiento para dar a conocer la iniciativa del 'currículum ciego'.

Con la presencia de la concejala Cristina de la Fuente, Camino Cabañas avanzó en la sede de la UNED esta experiencia pionera en España que se realiza en San Andrés, en una iniciativa que elimina los sesgos de edad, sexo, origen y determinadas características del currículum para que la contratación no esté condicionada por factores no laborales y los contratadores sólo se fijen en la capacidad de los candidatos.

Algunas empresas ya tienen implantada esta experiencia. Una de ellas es E.Leclerc. Su responsable Manuel Rilo explicó que tras llevar un año trabajando con el 'currículum ciego' valora la idea ya que «buscamos gente con un perfil muy determinado y nos da igual que sea alto o bajo, hombre o mujer». E.Leclerc lleva cerca de media decena de contratos firmados con esta fórmula.