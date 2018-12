UPL denuncia la falta de ejecución de las inversiones previstas para 2018 en San Andrés del Rabanedo Polígono Industrial de Trobajo del Camino. Recalcan que su no cumplimiento puede acabar desembocando en que las partidas «se pierdan» LEONOTICIAS León Martes, 4 diciembre 2018, 14:44

El grupo municipal de UPL de San Andrés del Rabanedo ha manifestado su «enfado» por la falta de cumplimiento de las inversiones previstas en el Presupuesto de 2018, «unas partidas que corren el riesgo de perderse».

«En primer lugar, son muchos los vecinos que se han dirigido a nuestro grupo político mostrando su malestar por el retraso de obras tan esperadas como el arreglo de las aceras de Dominicas y Padre Coll o el plan de asfaltado. Por otra parte, desde nuestro grupo político estamos esperando inversiones importantes como los contenedores que tanta falta hacen en todos núcleos de población del municipio, la adquisición de un vehículo de atestados para la Policía Local, el recambio de las máquinas (bicicletas, cintas de correr…) del Centro de Ocio de Trobajo del Camino o la solución al asunto de la nave-almacén de los vehículos de limpieza, caso en el que hay dos alternativas -compra o construcción- ambas igualmente retrasadas», manifiestan.

Desde UPL no entienden «porqué no se han dado los pasos necesarios para poner en marcha todas las inversiones consensuadas con los grupos y aprobadas en los presupuestos, pasos que debían haberse realizado al día siguiente de la aprobación de los mismos, es decir, a mediados de julio». «¿De qué sirve que nos vendan el consenso en las inversiones, que a día de hoy es lo único que se puede variar dada la situación económica del Ayuntamiento, si luego el Equipo de Gobierno no pone en marcha los procedimientos necesarios para que éstas se hagan realidad? Con esta actitud nos sentimos decepcionados, y lo que más nos preocupa y nos parece realmente grave, es que se prive de esas inversiones a los vecinos, que son quienes pagan los impuestos y se merecen ver en la calle el millón de euros destinado a mejorar las infraestructuras municipales. La excusa de la Operación Enredadera y los cambios que ha vivido el Ayuntamiento desde entonces no sirven ya, ha pasado el tiempo, el nuevo Equipo de Gobierno ya está instalado, los días van pasando y el 31 de diciembre pondrá fin a la realización de las inversiones que no están iniciadas. Por todo ello desde UPL exigimos que de una vez el Equipo de Gobierno tome las riendas de estos proyectos para poder verlos ejecutados y no perder esas partidas, como ya pasó el ejercicio pasado», aseguran.

Por otra parte, vuelven a instar al PSOE a presentar cuanto antes el borrador de Presupuesto para 2019. «Estamos viendo cómo otras instituciones ya están presentando sus cuentas para el próximo ejercicio, mientras que aquí seguimos igual. De hecho, para nuestro grupo, la consecuencia del retraso abocará al Ayuntamiento a cometer la aberración política, una vez más, de aprobar un presupuesto anual a mitad del ejercicio, una tónica general en el Gobierno socialista. Exigimos que, por el bien de los vecinos, la situación cambie ya», concluyen.