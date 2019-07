El PP de San Andrés denuncia que la deuda por habitante aumenta en 282 en la última legislatura con en PSOE Imagen de algunos de los concejales del PP San Andrés. Los populares defienden, basándose en los datos de hacienda, que ha aumentado la deuda de San Andrés con los socialistas en el gobierno LEONOTICIAS León Martes, 16 julio 2019, 14:05

«Las cifras negativas en la economía de San Andrés siguen subiendo y todo gracias a la gestión del Partido Socialista». Con estas palabras se ha referido la portavoz popular, Noelia Alvarez, a la situación de las arcas municipales tras conocer el último informe emitido por el Ministerio de Hacienda y referido al estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2018.

Según esta documentación oficial, en el 2014 la deuda era de 52,3 millones de euros, cifra que ha ascendido a 59,5 millones de euros en el 2018, tras la legislatura del PSOE, lo que ha provocado un aumento en la deuda por habitante. El PP defiende que mientras la deuda por habitante se situaba en el 2014 en 1.647 euros, ahora con el mando del PSOE está en 1.930 euros. De este modo, San Andrés del Rabanedo forma parte del ocho por ciento de los municipios de España que han visto como la deuda en lugar de descender aumenta gracias a la gestión del Partido Socialista.

Con estos datos, explican desde el PP de San Andrés que «es imposible creerse las declaraciones que hace unos días hacía la alcaldesa de San Andrés, para asombro de todos, sobre las bondades económicas de un Ayuntamiento que sigue estando en una situación preocupante en la que lo metió el Partido Socialista». Además, la portavoz popular ha querido recordar que «el PP solo gobernó cuatro años y cuándo llegó a la Alcaldía en el 2011 la deuda contabilizada era de 9 millones de euros, mientras que al año siguiente se alcanzaban los 60 millones de euros fruto de todas las facturas que el PSOE no pagó durante las casi dos décadas que gobernó y que ordenó el PP y los proveedores lograron cobrar gracias al Plan de Ajuste, lo que evitó un daño mayor a las empresas». «Es muy fácil echar la culpa a Chamorro pero de esta situación los únicos culpables fueron los dirigentes socialistas que gobernaron durante casi veinte años sin pagar a nadie», aseguró Alvarez.

La portavoz popular espera que «ese 'modus operandi' no se repita» con la actual alcaldesa a la que corrige asegurando que «los gastos del Ayuntamiento no son de 17 millones de euros sino de 20,5 según la previsión que realiza el interventor para el presupuesto del 2019 que esta semana se sometió al Pleno». «A los ciudadanos no se les puede faltar a la verdad ni intentar vender lo que no existe», concluyen desde el PP de San Andrés.