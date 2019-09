UPL denuncia que el Ayuntamiento de San Andrés no es capaz de sacar la plaza de técnico superior de informática Concejales de UPL en San Andrés. Piden que se retome la tramitación de esta plaza que fue frenanda «de forma abrupta y negligente» LEONOTICIAS León Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:36

El grupo municipal de UPL en San Andrés del Rabanedo qha manifestado su «enfado e incredulidad» ante la «esperpéntica» situación que se ha dado en el consistorio del alfoz leonés que «no ha sido capaz de cumplir los plazos para sacar una plaza de técnico superior de informática».

«El problema es que en el Presupuesto de 2018 se contempla la creación de una plaza de Técnico Superior de Informática, algo que a día de hoy sigue sin materializarse. Como quedó patente en la aprobación del Presupuesto del 2018 esta plaza es más que necesaria, ya que los servicios informáticos necesitan más personal para hacer frente a la carga de trabajo que lleva un ayuntamiento de más de 30.000 habitantes», explican desde UPL.

UPL exige que el proceso selectivo que se ha interrumpido de una forma «tan abrupta y negligente como esta, vuelva a ponerse en marcha». «Nuestro trabajo como oposición es que con nuestros actos este ayuntamiento salga adelante. Ante la situación planteada al respecto no podemos entender que con la situación que vivimos, la cantidad de gente preparada que está buscando empleo, y lo necesario que es para dar mejores servicios a la gente, estemos así. Por último, no podemos evitar preguntarnos si pasará lo mismo cuando salga la plaza de vice-secretario aprobada en el presupuesto para el 2019, ante lo que anunciamos que estaremos al tanto para que esta institución no haga el mismo ridículo», concluyen.